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Jolin、林美秀瘋外送！Uber Eats「4重優惠」一次看　5月狂嗑指定美食買1送1

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▲▼Uber Eats找來蔡依林、林美秀作為全新品牌代言人。（圖／業者提供）

▲Uber Eats找來蔡依林、林美秀作為全新品牌代言人。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美食外送平台競爭愈發激烈，除拚服務城市、免運促銷外，品牌代言人也不能輸，繼foodpanda邀請金鐘影帝吳慷仁後，Uber Eats去年12月找來金曲歌王蕭敬騰、盧廣仲成為年度代言人，短短5個月過去，今（4）日重磅宣布由「呸姐」蔡依林和林美秀跨時代天后搭擋成為「今晚我想來點」最新品牌代言人，並推出多重優惠，最划算可享指定品項買1送1、第2杯半價，必須把握機會吃起來。

▲▼Uber Eats找來蔡依林、林美秀作為全新品牌代言人。（圖／業者提供）

請繼續往下閱讀...

▲蔡依林透露自己是Uber Eats的使用者之一。

蔡依林、林美秀暌違20年再度攜手合作，成為外送平台最新品牌代言人，蔡依林透露自己可是Uber Eats的使用者之一，笑說：「常點泰式、越式和小火鍋，喜歡Uber Eats可以滿足我各種突發奇想，想來點什麼就能點到。」而林美秀則表示用Uber Eats 點餐超方便又快速「還不用煮飯，又能享受熱騰騰的餐點。」

▲▼Uber Eats找來蔡依林、林美秀作為全新品牌代言人。（圖／業者提供）

▲慶全新品牌代言人誕生，Uber Eats推4重優惠。

為歡慶全新品牌雙代言人誕生以及5月為母親節月，Uber Eats也推出4重「Eats 起來點」優惠活動，第一重有麥當勞、星巴克、胖老爹美式炸雞、八方雲集、吉野家、及珍煮丹等6家業者祭出各自獨家優惠，包含額外贈禮、指定品項第2杯半價、指定品項最高買1送1。

第二重為歡慶母親節，5月1日至5月10日精選近250間餐廳，如TGI Friday’s、馬辣、海壽司等知名品牌，祭出滿額優惠好康，最高可享79折優惠；第三重加碼延長「Eats 起挺餐廳」全平台85折優惠，只要輸入優惠序號就享4次點餐85折優惠，單次最高折抵100元；最後則推出生鮮雜貨享4次滿599元折100元優惠。

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