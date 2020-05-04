百元吃台式星級小吃！「超商X山海樓」跨界合作　芋頭鹹粥、竹筍炊飯都有

▲「全家X山海樓」跨界合作推出5款鮮食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

百元就能吃到星級台式小吃了！曾摘下米其林一星，有著台灣最美台菜餐廳的「山海樓」攜手超商推出5款跨品類鮮食，不僅將招牌手路菜端進超商，包括台式芋頭鹹粥、花膠雞湯、客家梅菜肉片湯等，通通銅板價就能吃到，5月6日起正式登場。

▲百元就能吃到山海樓人氣招牌菜。（圖／業者提供）



「全家X山海樓」打造5款鮮食，選擇道地台灣人氣小吃及精選食材作為開發靈感，並使用台灣在地櫻花蝦、芋頭、正黑豬等食材，推出炊粉、粥品、湯品、飯糰等商品，以創新方式重現台灣滋味 ，還原台菜最經典美味。其中，山海樓將店內必吃的炒米粉，改良製作成「古早味炒炊粉」，將炒蔬菜後爆香的醬汁和炊粉融合收汁，一口就能吃到食材的原汁原味。

粥品推出「台式芋頭鹹粥」，以豬、雞骨熬製高湯後從生米褒成粥，再結合櫻花蝦、正黑豬絞肉、芋頭與香菇等台味食材，喜歡吃中式早餐的不能錯過，飯糰則是這款「古早味竹筍炊飯」，吃得到台灣黑豬五花肉、筍尾、梅干菜。而湯品也是台人飯後必吃餐點，這次端出「客家梅菜肉片湯」以及「花膠雞湯（5月13日上市）」，2款都十分吸引人。上述5款台式鮮食5月6日起於全家獨家開買。