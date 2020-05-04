　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

百元吃台式星級小吃！「超商X山海樓」跨界合作　芋頭鹹粥、竹筍炊飯都有

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼「全家X山海樓」跨界合作推出5款鮮食。（圖／業者提供）

▲「全家X山海樓」跨界合作推出5款鮮食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

百元就能吃到星級台式小吃了！曾摘下米其林一星，有著台灣最美台菜餐廳的「山海樓」攜手超商推出5款跨品類鮮食，不僅將招牌手路菜端進超商，包括台式芋頭鹹粥、花膠雞湯、客家梅菜肉片湯等，通通銅板價就能吃到，5月6日起正式登場。

▲▼「全家X山海樓」跨界合作推出5款鮮食。（圖／業者提供）

▲百元就能吃到山海樓人氣招牌菜。（圖／業者提供）

「全家X山海樓」打造5款鮮食，選擇道地台灣人氣小吃及精選食材作為開發靈感，並使用台灣在地櫻花蝦、芋頭、正黑豬等食材，推出炊粉、粥品、湯品、飯糰等商品，以創新方式重現台灣滋味 ，還原台菜最經典美味。其中，山海樓將店內必吃的炒米粉，改良製作成「古早味炒炊粉」，將炒蔬菜後爆香的醬汁和炊粉融合收汁，一口就能吃到食材的原汁原味。

粥品推出「台式芋頭鹹粥」，以豬、雞骨熬製高湯後從生米褒成粥，再結合櫻花蝦、正黑豬絞肉、芋頭與香菇等台味食材，喜歡吃中式早餐的不能錯過，飯糰則是這款「古早味竹筍炊飯」，吃得到台灣黑豬五花肉、筍尾、梅干菜。而湯品也是台人飯後必吃餐點，這次端出「客家梅菜肉片湯」以及「花膠雞湯（5月13日上市）」，2款都十分吸引人。上述5款台式鮮食5月6日起於全家獨家開買。 

ET快訊
女大生租屋「偷裝2磁鐵」干擾電表運轉！　房東看了搖頭
陸2名國中生上體育課猝死！爸媽腿軟：「戴口罩」跑步是死因
嫁許孟哲快5個月…趙孟姿認：很糾結！　「上圍激增」近照曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

百元吃台式星級小吃！「超商X山海樓」跨界合作　芋頭鹹粥、竹筍炊飯都有

2020年總統就職紀念酒曝光！台酒推出5款「台灣價值」特色酒款　限量預購開跑

【廣編】歐美風行健康機能飲料　活酵康普茶促進體內環保

【廣編】臺銀行動信用卡繳綜所稅「碼」上拿200元

酒鬼們迎接夏天必喝13款！蜂蜜燒酒、男梅沙瓦開喝啦

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

18歲立志當牛郎、年收3億日幣　解密日本帝王級男公關羅蘭秘辛

百元吃台式星級小吃！「超商X山海樓」跨界合作　芋頭鹹粥、竹筍炊飯都有

2020年總統就職紀念酒曝光！台酒推出5款「台灣價值」特色酒款　限量預購開跑

【廣編】歐美風行健康機能飲料　活酵康普茶促進體內環保

【廣編】臺銀行動信用卡繳綜所稅「碼」上拿200元

酒鬼們迎接夏天必喝13款！蜂蜜燒酒、男梅沙瓦開喝啦

「暫時停止旅行」並非永久的決定　而是一種自我對話的狀態

防疫國家隊列特博生技　贊助業餘成棒有「暖心」理念

美國死亡數恐「超過10萬」！　川普：我已拯救150萬條人命

金正恩神隱20天引全球關注！　專家：為東北亞和平…應祝他身體健康

早餐店點紅茶！老闆裝太滿「急用嘴貼杯緣」開吸　下秒封杯上餐…結局糗炸

熱爆！台北高溫飆上36.6°C　氣象局「高溫警戒」擴大8縣市

大聯盟傾向6月底回各隊主場開季　例行賽目標打滿80場

BMW M性能部門成長209%　執行長：M-car追求馬力無上限！

「60隻純種狗將安樂死」又瘋傳！　板收電話被打爆「講到咬到舌頭」

林明禎解放三角泳褲！　比基尼「胸前全是洞」掌鏡人身分曝光…男網友超羨慕

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

消費熱門新聞

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

酒鬼們迎接夏天必喝13款酒單

臺銀行動信用卡繳綜所稅爽拿200

最高票總統就職紀念酒質感炸裂

《夫婦的世界》金喜愛「凍齡穿搭」

超商限定！百元就能爽吃山海樓手路菜

美式賣場瘋搶夏日頭皮清爽神器

每年就等這一檔！美式賣場「洗衣神隊友」下殺180元

歐美風行健康機能飲　促進體內環保

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

民眾滿意65.6%　中華電收訊品質居冠

city’super、微風百件買一送一

美忍者／3招運動讓人維持美鼻

58金高「千日醇」陳年好喝又增值

更多熱門

相關新聞

壽司郎台北公館5/20開幕

壽司郎台北公館5/20開幕

即使疫情還在衝擊餐飲業，但壽司郎展店計劃不受影響，第17號「台北公館店」及18號店「台北內湖美麗華店」將分別於5月20日、5月22日開幕。開幕同時還祭出3款特惠商品，分別是40元的極上鮪魚大腹與烏魚子赤蝦)，以及60元的珍貴魚種赤鯥。

全台第33家！肉多多火鍋進軍雲林

全台第33家！肉多多火鍋進軍雲林

天賜百匯金牛座5月2人行1人免費

天賜百匯金牛座5月2人行1人免費

關鍵字：

美食情報山海樓全家

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

萬里海灘驚見「露天活春宮」

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

黑衣男車廂騷擾「下體狂貼橘裙妹」噁炸！

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

桃園龜山3樓民宅大火！夫死妻重傷

馮提莫穿裸色透視裝　渾圓胸型全露

更多

最夯影音

更多
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面