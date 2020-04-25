國民黨小編批促轉會「看不起中華民國」：總裁批簽早已開放

▲國民黨臉書24日晚間發文打臉促轉會。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

促進轉型正義委員會24日宣稱，去年11月被審定為政治檔案的4286筆國民黨「總裁批簽」檔案已完成點收，未來將對外開放應用。對此，國民黨當晚在臉書不僅打臉，總裁批簽早就完成數位化，且2013年時就開放至今，更直嗆，花中華民國預算，心裡卻是看不起中華民國，這真的太渣了。

促轉會表示，總裁批簽檔案是先總統蔣中正於民國39年至64年任國民黨總裁期間所批示的公文，雖為該黨內部公文，但內容與國防、外交、內政和司法等國家公權力之行使，以及政府政策密切相關，是理解戒嚴及動員戡亂體制生成、運作的重要基礎。促轉會透露，未來這些檔案由檔案局對外開放，各界將更能清楚了解蔣中正「以黨領政」的歷史真相。

對此，國民黨小編寫道「打臉打太兇，小編不忍直視」，促轉會對外宣稱點（ㄑㄧ尢ˇ）收（ㄐ一ㄝˊ）本黨的「總裁批簽」，並說明未來數位化後對外公開，讓各界將更能清楚了解蔣中正在威權統治時期的歷史真相。

國民黨小編表示，他只想回應「是在哈囉？」總裁批簽早就完成「數位化」並且自2013年開放至今，「想了解總裁批簽，歡迎來黨史館查閱」。小編指出，公開黨史供國人檢視，「本黨做得比『促轉會』還要好」，感謝促轉會追隨本黨腳步，重複完成本黨已完成的工作。

國民黨小編直批，促轉會稱行政院為「巢穴」，藐視中華民國的憲政機關，偏頗的意識形態，與其說在「發掘歷史」，更像是在「扭曲歷史」，與其說是「族群和解」，更像是在「族群裂解」，「再次重申，領中華民國薪水，花中華民國預算，心裡卻是看不起中華民國，這真的太太太太太X100渣了！」