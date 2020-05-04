武漢菜市場貼公告：防止「美國肺炎」再人傳人！全網戰翻了

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）
記者蔡儀潔／綜合報導
新冠病毒起源引發中美口水戰，湖北武漢作為疫情最初的重災區，如今疫情趨緩，而美國確診人數超過115萬例，位居全球第一。近期就有自媒體人曾錚在推特上PO文，貼出一張武漢菜市場的公告照片，上面寫道「美國肺炎」的字眼在網路掀起熱議。
一名在推特擁有14.7萬粉絲的自媒體人曾錚昨（3）日，PO出一張4月9日張貼的武漢開明菜市場「防疫公告」。內容顯示，「為防止美國肺炎病毒再度人傳人，本處奉上級指示，買菜的先生、女士們，每次戴口罩進場量體溫，進10個人出10個人再進10個人，否則菜場不供應停業，謝謝合作。」
A Notice at a market in #Wuhan, calling the #COVID19 "American pneumonia virus"— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 2, 2020
"In order to prevent American pneumonia virus from spreading among people again, according to instructions of the authorities, all ladies and gentlemen entering the market shall wear a mask and... pic.twitter.com/euZYKoycxe
消息一出立即引起網熱議，紛紛表示，「這是公然甩鍋」、「我們應該阻止中國在臉書和推特散播假新聞」、「先是美國病毒，然後他們會叫義大利病毒，現在他們要叫法國病毒？」、「為避免叫遍全世界，以後都叫武漢肺炎就對了」、「全世界都叫中國病毒」。
不過，也有不少網友表示，「實際上，美國確診數量超過世界上任何國家，因此這確實是美國的肺炎病毒」、「因為是美國首先將COVID-19稱為中國病毒和武漢病毒，毫無疑問，武漢人民和中國人都有反擊的權利」、「所以必須找出誰洩露的病毒，否則，美國背鍋避免不了了」。