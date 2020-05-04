武漢菜市場貼公告：防止「美國肺炎」再人傳人！全網戰翻了

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠病毒起源引發中美口水戰，湖北武漢作為疫情最初的重災區，如今疫情趨緩，而美國確診人數超過115萬例，位居全球第一。近期就有自媒體人曾錚在推特上PO文，貼出一張武漢菜市場的公告照片，上面寫道「美國肺炎」的字眼在網路掀起熱議。

一名在推特擁有14.7萬粉絲的自媒體人曾錚昨（3）日，PO出一張4月9日張貼的武漢開明菜市場「防疫公告」。內容顯示，「為防止美國肺炎病毒再度人傳人，本處奉上級指示，買菜的先生、女士們，每次戴口罩進場量體溫，進10個人出10個人再進10個人，否則菜場不供應停業，謝謝合作。」

A Notice at a market in #Wuhan, calling the #COVID19 "American pneumonia virus"

"In order to prevent American pneumonia virus from spreading among people again, according to instructions of the authorities, all ladies and gentlemen entering the market shall wear a mask and... pic.twitter.com/euZYKoycxe — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 2, 2020

消息一出立即引起網熱議，紛紛表示，「這是公然甩鍋」、「我們應該阻止中國在臉書和推特散播假新聞」、「先是美國病毒，然後他們會叫義大利病毒，現在他們要叫法國病毒？」、「為避免叫遍全世界，以後都叫武漢肺炎就對了」、「全世界都叫中國病毒」。

不過，也有不少網友表示，「實際上，美國確診數量超過世界上任何國家，因此這確實是美國的肺炎病毒」、「因為是美國首先將COVID-19稱為中國病毒和武漢病毒，毫無疑問，武漢人民和中國人都有反擊的權利」、「所以必須找出誰洩露的病毒，否則，美國背鍋避免不了了」。