武漢菜市場貼公告：防止「美國肺炎」再人傳人！全網戰翻了

▲新冠病毒3D照。(圖/路透社)

記者蔡儀潔/綜合報導

新冠病毒起源引發中美口水戰,湖北武漢作為疫情最初的重災區,如今疫情趨緩,而美國確診人數超過115萬例,位居全球第一。近期就有自媒體人曾錚在推特上PO文,貼出一張武漢菜市場的公告照片,上面寫道「美國肺炎」的字眼在網路掀起熱議。

一名在推特擁有14.7萬粉絲的自媒體人曾錚昨(3)日,PO出一張4月9日張貼的武漢開明菜市場「防疫公告」。內容顯示,「為防止美國肺炎病毒再度人傳人,本處奉上級指示,買菜的先生、女士們,每次戴口罩進場量體溫,進10個人出10個人再進10個人,否則菜場不供應停業,謝謝合作。」

A Notice at a market in #Wuhan, calling the #COVID19 "American pneumonia virus"

"In order to prevent American pneumonia virus from spreading among people again, according to instructions of the authorities, all ladies and gentlemen entering the market shall wear a mask and... pic.twitter.com/euZYKoycxe