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殺警案醫師被罵爆！圈內人曝光鑑定內幕　網：怪醫師超沒道理

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▲▼沈正哲,李承翰,鐵路殺警案。（圖／突發中心翻攝）

▲殺警男一審「思覺失調」判處無罪，負責精神鑑定的醫師遭網友「出征」。（圖／突發中心翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名鄭姓男子2019年7月因為逃票糾紛，殺害了到場處理的員警李承翰，嘉義地院一審以「思覺失調」判他無罪，消息曝光後引發台灣民眾公憤，負責精神鑑定的醫師也因此成為眾矢之的。一名精神科醫師日前在批踢踢發文，詳細解釋整個精神鑑定流程，分享自身的經驗替沈正哲醫師辯白。

原PO在批踢踢八卦板表示，自己也是一名精神科醫生，雖然經歷沒有沈正哲醫師深，但經手過的案件也有100多件，社會衝擊跟複雜度也沒有這次案件高，他是看見網路上許多網友的言論，發現大家可能不是很瞭解司法鑑定的流程，所以才決定寫下這一篇文章。

他表示，醫師絕對不會去撈個案，通常是法院通知有設精神科的醫院，醫院在自行評估要不要接案子，報告完成後再發給法院，若未來出現爭議，鑑定人則出庭解釋。至於媒體報導醫師嗆「不管做幾萬次都是我做鑑定」，他表示這種事情不可能會發生。

▲▼曝精神鑑定內幕曝光 網一看大嘆：真的不能怪醫師。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友解釋司法鑑定的流程（圖／翻攝自批踢踢）

他解釋，根據上述的鑑定流程，法院不可能做這樣安排，只要鑑定一次後有一方有質疑，下一次一定是發公文換下一家做。他也碰過被家屬質疑鑑定的情況，通常這種時候「就希望趕快找下一家重做，結論一樣證據力更强，結論不同我虛心接受指教，事實越變論越明白」、「我相信沈醫生的態度絕對是一樣的。」

最後他想感嘆，有些網友留言酸沈醫生，「當事人如果之後再犯案，你醫生要不要負責」，但報告明明就有寫，若當事人不接受治療，未來再犯案機會很高，為什麼大家都忽略了。而且大家現在罵這麼凶，會不會導致未來沒有醫院要接，或是輿論影響到下一家的判斷與中立性，這些都是有待討論的。

其他網友看了文章後紛紛表示，「說真的法條就寫在那，要怪法官、怪醫師都怪怪的吧」、「要從源頭改法規，怪執行者真的沒道理」、「吃力不討好的工作」、「不尊重專業，理盲又濫情啊」。但也有人說「嬰兒都有抱錯的，還單單相信精神醫生的專業」、「怎麼判定當下是病發作」、「鬼扯一堆，不就好委屈。」

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