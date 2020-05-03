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4縣市亮高溫黃燈！連2天熱飆37度　鋒面接近「兩波變天」時間曝光

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▲▼天氣,炎熱,午後陣雨,高溫,打雷,閃電。（圖／記者呂佳賢攝）

▲氣象局提醒，今各地紫外線指數偏高。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局對南部4縣市發布「高溫黃色燈號」！氣象專家吳德榮提醒，今天（3日）、周一白天炎熱如夏，南台灣及台東平地最高溫達36、37度；周三、周四鋒面接近，北台灣轉有局部短暫陣雨或雷雨；周日晚起鋒面再度接近，北台灣轉變為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降。

►高溫黃色燈號（高溫超過36度）

請繼續往下閱讀...

天氣晴朗炎熱及西南風沉降影響，今中午前後台南市、高雄市、屏東縣及台東縣近山區或河谷為黃色燈號。

中央氣象局說，今環境風場為西南風，位於背風面的台東地區有焚風發生的機率，其他地區氣溫也偏高，各地高溫普遍可達30度以上，其中大台北地區及中南部地區高溫更可達32、33度，南部近山區及河谷有機會達到36度以上，各地紫外線指數偏高。

氣象局指出，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部沿海地區偶有零星短暫陣雨，午後東北部、東部地區及中部以北山區也有零星短暫雷陣雨的機率，午後前往山區活動請留意。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一環境漸轉西南風，各地白天溫暖，大台北及中南部局部地區高溫可達32、33度左右，其他地區約28至30度；天氣上各地為多雲到晴，午後宜花地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局提醒，周二、周三中國華南一帶鋒面系統逐漸建立並接近台灣北部海面，但台灣環境在此鋒面暖區處，近地面環境風場仍偏西南風，北部及東北部水氣略增有局部短暫陣雨，其他地區白天多數時間為多雲到晴，午後花東地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，周四、周五各地大多為多雲到晴，東半部地區偶有局部短暫陣雨，午後中部以北山區留意短暫雷陣雨；周六另一鋒面接近，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周一各地大多晴朗穩定，白天炎熱如夏，南台灣及台東平地最高溫達36、37度；周二台灣持續在鋒前暖氣團內，各地晴朗炎熱，午後山區偶有局部降雨的機率。

吳德榮說，周三、周四鋒面接近，北台灣轉有局部短暫陣雨或雷雨，氣溫稍降，中南部山區及花東亦有短暫降雨的機率；周五、周六鋒面北移，台灣在暖氣團內，各地恢復晴朗炎熱，午後有局部陣雨或雷雨的機率，大多發生在山區，部分平地亦會受到影響；周日晚起，鋒面再度接近，北台灣轉變為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降。

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