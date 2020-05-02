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五一連假熱如夏　2縣市高溫警示「可能超過36℃」

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲五一連假天氣晴朗如夏天。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

五一連假天氣晴朗，氣象局針對台南市、高雄市發佈黃色高溫資訊，提醒氣溫有機會達到36度以上。

今天(2日)環境漸轉西南風水氣略增，各地大致為多雲的天氣，清晨至上午中南部地區偶有零星飄雨，午後北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，白天溫暖、高溫可達30度以上，西半部高溫達32、33度左右，南部近山區及河谷更有機會達到36度以上，氣象局對台南市及高雄市發布黃色高溫燈號，提醒大家白天外出請多多補充水分及做好防曬的工作。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(1日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(2)日北台灣中層雲稍多，各地仍大多晴朗穩定，白天熱如夏(南台灣平地最高溫達35、36度)，日夜溫差大；午後北部山區、東半部偶有局部、少量降雨的機率，影響很輕微。今日氣溫：北部20至33度、中部20至34度、南部21至35度、東部19至32度。明(3)日、下週一(4日)天氣變化不大，白天仍晴朗偏熱，午後雲量增多、山區有局部、少量降雨的機率；東半部亦偶有零星降雨的機率，

最新模式模擬顯示，下週二至週五(5至8日)台灣持續在鋒前暖氣團內，各地晴朗暖熱；下週二、三午後山區及東半部偶有局部少量降雨的機率；下週四、五大氣比較不穩定，午後局部陣雨或雷雨的機率提高，大多發生在山區、部分平地亦會受到影響。

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