老客人在宣布停業後捧場鼓勵　這4家餐廳又繼繼續營業

記者黃士原／台北報導

麻布茶房4月27日宣布因代理合約到期，5/1要停止營業，不過才隔三天卻宣布與日方達成繼續代理品牌經營協議，二家門市繼續營業。除了麻布茶房之外，台灣本土的3家老牌餐廳天廚、全家福海鮮樓與榮吉炒牛肉也都因為老客人支持，在宣布要停業之後又決定繼續營業，不關了。





▲麻布茶房宣布繼續營業。（圖／翻攝麻布茶房臉書）

麻布茶房

麻布茶房傍日前發出公告指出，有鑑於近日結束代理公告宣布後，民眾對於麻布茶房的懷念與迴響，肯信餐飲集團隨即與日方展開積極磋商，也初步達成暫時繼續代理品牌經營協議，在新的代理合約完成內容協商前，麻布茶房將繼續營業。5月1日起將繼續在台北南港中信店／台中廣三SOGO店服務喜愛麻布茶房的好朋友們。

▲榮吉炒牛肉撤下頂讓字條換上新公告。（圖／積雨雲提供）

榮吉炒牛肉

在台南擁有超高人氣的「榮吉炒牛肉」日在店門掛上大大的頂讓兩字，讓不少網友哭喊以後吃不到了，不過因為老顧客前來捧場，並且再三請求收回公告繼續營業的誠摯之人，榮吉炒牛肉決定再撐下去，再為大家提供美食與服務。

▲天廚菜館北平烤鴨。（圖／翻攝自天廚菜館臉書專頁）

天廚菜館

台北市飄香49年的「天廚菜館」原本要從4月16日起暫停營業2個月，不過消息一出，老客人狂打電話到餐廳支援，除了勸說老闆不要休息之外，也以「訂位」實際行動支持，所以老闆決定不休息了，繼續撐下去，讓老客還是吃得到天廚菜館的老味道。

全家福海鮮樓

位於基隆的全家福海鮮樓，4月初發佈歇業消息，不過消息曝光之後受到各方關注，餐廳在股東多方考量下，即使經營困難，最後願意放手一搏，也希望餐廳與大家一起渡過這疫情的難關。全家福海鮮樓後來也恢復正常營運，要與員工共體時艱。