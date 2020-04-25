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60艘UFO直線升空？目擊者嚇傻「發生什麼事？」...馬斯克跳出來揭密了

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實習記者任珈萱／綜合報導

ㄟ有流星，快許願！英國艾塞克斯郡（Essex）日前有不少民眾，都看到天空中很多流星劃過天際，原想許願卻發現數量多達60多顆，甚至還在天空上排成直直一條線，讓目擊者相當驚奇。有民眾猜測可能是UFO或是飛機，使得特斯拉汽車執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）跳出來解密。

根據《紐約郵報》報導，英國艾塞克斯郡有很多目擊者都表示，那時候夜空中出現許多的星星，而且整整齊齊的一排星星劃過天際，大約有60多顆，這讓他們疑惑地在推特上發文問，「這感覺不像是飛機，因為飛機正在它們底下閃著光芒，而且它們飛行的速度與高度完全不一樣」、「到底發生了什麼事？這些直線形的閃光多達20多個，而且都是等距離分布」。

原來，馬斯克創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）所執行的「星鏈衛星（Starlink）」計畫，預計將最終將12,000顆衛星送入軌道，創建一個全球性的網路可沒有障礙的，在地球的任何地方始用；目前也已經送了362顆到軌道上，一次送60顆上去。

據報導，這些衛星出現的時間不到10分鐘。每一個Starlink衛星都配備有四個功能強大且相控陣天線；該信號可以通過衛星傳播出去，並通過網路傳播，然後再發射回地球上的任何位置，通過衛星傳送網路的效率很高，因為信號在空間真空中的傳播，比在地下的光纖電纜傳播的速度快47％。

另外，許多網友也在推特上祝福馬斯克的計畫可以順利並祝他好運，馬斯克於星期三（22日）回應，「謝謝，我們正在採取一些關鍵步驟來降低衛星的亮度，因為在升軌過程中會引人注目。」

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