女老師胃痛半年...檢查一看嚇爆！醫：胃「跑到」胸腔了

▲張姓教師因工作經常三餐不定時。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者蔡儀潔／綜合報導

三餐不定時對身體傷害不小，長沙一名57歲的張姓小學教師就因工作沒有按時吃飯，導致近半年來胃部一直脹痛不適。她近期症狀越來越嚴重，到醫院檢查時竟發現，自己一部分胃由於食管肌肉萎縮，已「跑向」胸腔！

▲檢查結果。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，張女是一名資深的小學教師，平時工作認真負責的她經常三餐不準時，半年前開始出現胃部脹痛的感覺，由於多年來飲食不規律，腸胃一直不太好，便自行服藥了一段時間，並沒有在意，直到症狀越來越嚴重，吃藥也不見好轉，這才前往醫院檢查，結果發現一部分胃已經「跑向」胸腔，被確診為食管裂孔疝，需要進行手術治療。

張老師說，「這段時間呢，差不多有半年了，胃經常很堵，嚴重的時候難受得每天晚上只能睡1、2個小時，然後開始聽到這個病，我嚇一跳，從來沒聽說過。」

▼張姓女教師。（圖／看看新聞）

醫生隨後為其安排了微創手術治療，目前患者病情好轉，已康復出院。醫生介紹，食管裂孔疝在臨床上並不少見，主要是胃的一部分經橫隔的食管裂孔進入到胸腔而形成的，常見表現為上腹部飽脹、疼痛等，人們常常會與普通胃炎混淆而耽誤就醫；提醒大家生活要規律，不要暴飲暴食，飲食要清淡少抽菸喝酒。