懷二胎後經常嘔吐！30歲OL一驗竟是「胃癌晚期」...醫曝：壞習慣導致

▲泉州一名孕婦罹患胃癌。（示意圖，非本文當事人／Pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

福建泉州30歲的小芸（化名）懷了二胎後，經常厭食、嘔吐，她以為是妊娠反應，直到最近她突然口吐鮮血，到醫院一查，竟是胃癌晚期！她不得不忍痛終止妊娠，接受治療。經醫生詢問後，小芸透露，自己工作忙又要照顧小孩，三餐不規律，餓了就吃外賣，還喜歡喝奶茶。

「我太大意了！」小芸向《廈門日報》透露，她其實懷二胎前，經常腹脹，但以為是消化不良，且因害怕照胃鏡，就從沒做過檢查。她去年底懷了二胎，孕期特別折騰，經常腹痛、嘔吐，一餐只能吃小半碗，瘦了一大圈，全身沒力氣，但她以為是妊娠反應。

5個月後小芸摸到肚子上有個硬塊，足足有拳頭那麼大，她又以為是胎兒的軀幹。直到前不久，她突然吐出一口鮮血，才趕緊去做胃鏡，檢查結果顯示，她得了胃癌晚期，不得不忍痛終止妊娠。

因病情較重，小芸辭掉工作，先是接受了4週期化療，待腫瘤變小後，做了腹腔鏡胃癌根治手術，切除了約三分之二的胃，最近又開始接受化療。

▲小芸平時愛喝奶茶，且三餐不規律。（示意圖／記者許力方攝）

小芸還年輕，身體挺壯實，連感冒都很少得，怎麼會得胃癌？她表示，自己是會計，工作比較忙又要照顧小孩，平日裡三餐不規律，餓了就吃外賣，喜歡喝奶茶。對此，福建協和醫院胃外科主任黃昌明推斷，小芸家沒人得過胃癌，她應該是受飲食作息不規律的刺激，「約三分之一的癌症是由生活方式引起的。」