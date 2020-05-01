多地禁辦婚宴、師生出遊列管　陸迎12年最長「五一」假期





▲杭州西湖於前次清明連假時，迎來不少遊客前往消費。（圖／翻攝中新網）

記者陳政錄／綜合報導

透過上班日調整，中國大陸自今年起5月1日至5月5日，迎來12年以來最長的「五一」假期，旨在促進文旅消費促進經濟復甦。但為兼顧疫情防控，據了解，大陸31個省市區除有各自的出遊規範外，有過半地區明訂禁止舉辦婚宴，各地教育部門也嚴格限制師生在假期出遊範圍，以避免開學後疫情再度爆發。

據了解，今年的五一假期，是大陸官方數據顯示疫情「獲得有效控制」後，首個重要長假，為2008年取消黃金周後，最長的一次五一假期，分別將前後兩個星期的周末挪一天過來，把3天連假湊成5天。

▲大陸還有黑龍江省等地區疫情依然嚴峻。（圖／路透社）

《封面新聞》報導，在2020年初，新冠肺炎疫情重挫旅遊業至今，人們積蓄3個月的出遊需求有望在此期間得到解放。數據顯示，該期間遊客量將比清明假期成長近4成，還有四川、浙江、河南等省分提出鼓勵「帶薪休假」，達成與五一連休，也有江西、安徽等鼓勵在此期間實施一周2.5天彈性工作制。

但值得注意的是，目前上海、北京、湖北、浙江多地，對於室內景點如東方明珠塔、各大樓觀景聽、海洋館、遊樂園等仍保持關閉或限行、限流管理，室外景點也以網路預約購票為主，另亦有至少17個地區，在規範中明確提到，「禁止承辦婚宴等宴席。」

以北京市發布的疫情期間經營服務指引為例，強調要控管用餐人數，停止接待群體性聚餐，包含節日、生日、升學甚至結婚宴席；山西、河北三河、雲南昆明、廣西柳州等地，明定嚴禁舉辦婚宴。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友說，五一長假可以出去散散心，看一看，但婚宴、聚會等目前還不適合去。

另外，由於4月以來，大陸各地初、高中及部分高年級小學生陸續返校上課，因此如安徽、浙江等地，宣布五一和端午假期，師生不得到外地旅行、減少聚會等，並有地方決定取消中小學生2020年春假，即4月30日及5月6日為學生上學時間。

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