輕生中尉資料被竄改、監視畫面消磁？　六軍團：早被檢調查扣

▲陸軍。（示意圖，與內文無關／青年日報粉專）



記者陶本和／台北報導

陸軍六軍團269旅於16日一名黃姓中尉輕生，有知情人士向媒體爆料，所謂24日時黃姓中尉經手文件被銷毀，而且假表也被偷偷調整過等。對此，六軍團政戰主任陳中吉少將表示，4月20日，黃中尉的假本、假卡併同單位休假記錄表即遭憲兵隊查扣，同日亦查扣聯合二級廠與案情相關之資料。

桃園楊梅陸軍269旅16日傍晚傳出命案，黃姓中尉排長被發現在營區中正堂輕生，事件立刻引發社會各界關注，連總統蔡英文都出面表示「已經啟動調查，該負責的人也一定會負責任」、「希望不要因為這樣事情影響國軍士氣」，只是在軍方開始有所動作後，有內部人員卻認為動作不單純。

根據媒體報導，有一名知情人士接受電訪表示，「他們裡面已經在銷毀排長（死者）的所有休假紀錄及作業事項」。爆料者透露，在黃姓中尉16日身亡後，24日軍中可能已經銷毀其曾經經手過的文件，讓他質疑是不要要確保黃姓中尉工作上沒有出現過勞。

對此，六軍團政戰主任陳中吉提出嚴正澄清，4月20日黃中尉的假本、假卡併同單位休假記錄表即遭憲兵隊查扣；同日亦查扣聯合二級廠與案情相關之資料。

另外，網路上最近有在說監視器錄影畫面準備拿去消磁或是格式化一事。陳中吉強調，這些都已經被檢方當證物帶回進行偵辦，對於無中生有、捕風捉影的內容表達譴責。