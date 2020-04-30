黑衣男等火車「90秒快速轉脖子60次」　原因曝光下場慘了

▲黑衣男不停轉頭都被監視器拍下。（圖／翻攝《東北網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸遼寧省瀋陽市瀋陽北站候車室內一名男子在候車過程中，卻做出異樣的舉動，在90秒內竟頻繁轉動脖子60次左右，後來真相曝光讓人傻眼，他也得為自己的行為負起法律責任。

《龍頭新聞》報導，16日晚間6時15分許，哈爾濱乘警支隊北京大隊Z158次列車乘警，接到瀋陽北站派出所電話求助，稱旅客孫先生誤將背包遺忘在了候車室的座椅上，被隨後的乘坐Z158次列車的旅客拎走，包內有人民幣千元現金、票據憑證等物品。

當晚7時45分許，警方根據派出所提供的線索，很快找到了拎包男子顧某所在的臥舖車廂。此時，顧正在自己的舖位上查看孫先生遺失的錢包，被員警撞個正著。

▼原來男子是要對背包下手。（圖／翻攝《東北網》）

據顧某自述，他今年57歲、江蘇人，背包是在瀋陽北站候車室裡撿的，原本是想把包打開看看，然後聯繫失主予以歸還，可自己一時貪圖小便宜，在警方趕到之前，已將錢包放入自己的行李中。

記者從鐵路警方提供的影片中看到，為了不被人發現，穿黑衣的顧某不停地觀察著周圍情況，動作十分快速，90秒鐘的時間內，他頻繁轉動脖子60次左右。

據民警介紹，顧某的反常行為很可能是緊張所致，在反覆查看周圍確認無人注意到自己後，將座位上的藍色背包拎走。目前，案件正在進一步調查中。

▼拿包男子在列車上查看包內財物時，當場被警方人贓俱獲。（圖／翻攝《龍頭新聞》）

▼失主領回自己的包。（圖／翻攝《龍頭新聞》）