快訊／華山分屍主嫌自首！「二審改判無期」逃死　高檢署上訴了

▲華山分屍案兇手陳伯謙。（圖／記者吳銘峯攝）

記者趙蔡州／綜合報導

華山分屍案主嫌陳伯謙一審判處死刑、褫奪公權終身，二審認為其符合自首條件，4月7日改判無期徒刑，消息讓死者家屬直言無法接受。台灣高等檢察署檢察官29日認為，陳伯謙在承認犯行之前，警方早已經懷疑其有嫌疑，是否符合自首仍有疑慮，29日決定提出上訴，請求最高法院撤銷判決。

據悉，陳男在華山草原建立野居草堂，開課推廣傳統弓道技藝，死者高姓女學員多次到草堂上課。高女2018日5月31日到草堂與陳男等人聊天、飲酒作樂，結果因為酒醉在現場昏睡，隔天凌晨（6月1日）陳男趁其無力反抗之際性侵，儘管她已經明示拒絕，最終仍被陳男性侵得逞並勒斃殺害。

陳男殺人後，持利刃將死者分屍成13塊，還特別把死者左乳頭、下體割下企圖製成標本收藏，剩餘屍塊則載運至陽明山區棄置。死者家屬發現高女失蹤，馬上報警請求協尋，警方經過多日調查與詢問，陳男最終才坦承殺人分屍，檢方起訴後求處死刑。

台北地院一審判處陳男死刑、褫奪公權終身，高等法院二審維持相同罪名，但撤銷一審死刑，改判處無期徒刑、褫奪公權終身。高院刑庭發言人連育群指出，「被告就所犯之『強制性交而殺害被害人罪』，以及『遺棄屍體罪』部分，均符合『自首』要件，原判決認為被告不符合自首要件，並非恰當，予以撤銷。」