▲ 彩繪祈福天燈升空，共同「手」護創世植物人 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

受新冠肺炎疫情影響，創世基金會1月起愛心捐款銳減，導致植物人尿布、奶粉等經費募集不易。29日台東地區現任議員吳秀華、林琮翰等與真善美聯誼會、東台灣蘭馨交流協會、東鴻獅子會、國際同濟會台東市會，齊聚創世基金會一同推動公益彩繪比賽，將塗滿顏料的掌心印在祈福天燈上，宣告在疫情的急難關頭，一同「手」護植物人的決心。

往年創世基金會在台東南京路辦理大型園遊會，活動所得挹注植物人服務，今年因疫情延燒而被迫延期，導致經費短缺，院民衛生用品吃緊，但植物人的服務「沒有空窗期」。議員、各愛心社團與創世基金會共同辦理「2020．愛您愛您－祈福公益彩繪比賽」，盼藉由此次彩繪比賽，引發大眾關注台東弱勢植物人需求，讓孩子回家與父母分享公益訊息，一起彩繪祈福天燈，為植物人祈福，也為台灣新冠疫情祈求平安，亦可掃描圖紙上方的QR CODE直接捐贈尿布給清寒植物人。

創世基金會台東院自108年底擴院計畫完成後，目前已安養47位植物人，每月需要近15,000片的尿布，炎熱的夏天即將來臨，希望民眾一同守護植物人的健康與乾爽，只要每天省10元，月助300元，讓愛心不間斷。

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