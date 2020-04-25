金正恩神隱14天！手術命危瘋傳全球　「太陽節」成重要關鍵

記者趙蔡州／綜合報導

北韓最高領導人金正恩長期沒有公開露面，外界盛傳他的身體狀況出問題，甚至有他手術失敗成為植物人的消息。外界會對金正恩的身體狀況進行猜測，主要原因是他缺席北韓重要節日「太陽節」，由於歷年來的北韓領導人必定會出席太陽節，因此金正恩反常缺席才會備受外界臆測。

▲金正恩近日行蹤成謎，外界盛傳他因手術失敗命危，甚至已經成為植物人。（圖／朝中社）

36歲北韓領導人金正恩近日行蹤成謎，甚至傳出他因為心血管手術後病危，日媒《週刊現代》更直指他已經成為植物人，而日媒《產經新聞》則指稱他是因為隨扈感染新冠肺炎，為了避免被傳染才在某度假別墅隔離。但不論是植物人還是躲避肺炎，所有消息最初的起始點，幾乎都是從金正恩缺席「太陽節」開始。

太陽節為北韓最重要節日之一，主要是為紀念北韓第一任最高領導人，號稱「共和國永遠的主席」金日成的生日，命名「太陽節」是指金日成的教導句句都散發金光，有如太陽般照耀著北韓國民，彰顯金日成為國家的貢獻與付出，重要性可以媲美美國的獨立日。

▲金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

金正恩最後一次公開露面是在4月11日，當時他主持勞動黨中央政治局會議，隨後韓媒DAILY NK就引述消息報導，他12日在平壤接受心血管手術，接著他就罕見缺席15日的太陽節，加上北韓近日對平壤進行全面封鎖，還有胞妹金與正的權位快速提升，均顯示北韓正在面臨內部權力的劇烈動盪。