51連續假期　白河最新景點交通狀況報你知！

▲51連續假期即將展開，台南白河轄內許多熱名景點，白河分局做好交通整備，規劃交通疏導勤務，以維護交通順暢及行車秩序。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

51連續假期即將展開，台南白河轄內許多熱名景點，關子嶺風景區、白河蓮花季以及近來爆紅的石斛蘭瀑布，吸引許多民眾前往，白河分局做好交通整備，規劃交通疏導勤務，以維護交通順暢及行車秩序。

位於白河區汴頭里的石斛蘭瀑布奇景，近日花況大爆發，吸引不少遊客來賞花，為避免塞車白河分局以及白河區公所共同勘查後規劃管制路線及劃設徒步區，採行出入車輛單向管制，提醒前來賞花民眾將車輛停放於河堤停車場，並配合現場員警的指揮，進入社區將車速降低、不違規停車，避免影響社區民眾的生活作息。





另外，白河分局轄內關子嶺風景區為臺南著名戶外觀光景點，假日均會湧入大批遊客及車潮，白河分局出動內勤警力支援外勤，加強山區巡邏及交通疏導； 2020白河蓮花季規劃在5月2日舉辦開幕活動，今年除了傳統蓮區蓮花公園、廣蓮里、詔豐里、大竹里之外，白河蓮因加油站附近也有不少蓮田目前已可看到新蓮盛開，詳細資訊的可上白河區公所官方網站設置的「蓮花季專區」，提供查詢最新花況、活動資訊、交通指引等等。

白河分局提醒出遊的民眾，除了提早規劃出遊路線、作好車輛保養檢查外，至戶外場所並請保持1公尺以上安全社交距離，配戴口罩、勤洗手，遵守中央防疫中心的各項防疫措施，保護自己，也保護他人。

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