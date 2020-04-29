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不忍了！央視連2天反擊　銳評：蓬佩奧「已經突破作人的底線」

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▲▼ 央視,指責,蓬佩奧。（圖／翻攝　央視）

▲大陸官媒央視28日《新聞聯播》，刊發國際銳評《背負四宗罪的蓬佩奧已經突破做人底線》。（圖／翻攝　央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒央視28日晚間《新聞聯播》，刊發國際銳評《背負四宗罪的蓬佩奧已經突破做人底線》，內容嚴厲指責美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），造謠大陸隱匿疫情、公開稱新冠病毒是「武漢病毒」，甚至發動向大陸索賠言論。該銳評指出，蓬佩奧造謠屋汙衊可謂登峰造極，帶有反智反人類色彩，不由令人懷疑他是否已經「失心瘋」。

該銳評文章指出，在美國歷史上從沒見過像蓬佩奧這樣的國務卿，硬是把在中情局期間 撒謊、欺騙、偷竊  那一套帶到美國外交場合，斷崖式拉低了美國的聲望。疫情發生以來，蓬佩奧變本加厲，其所作所為已經突破做人的底線。為掩蓋美國政府疫情應對的不及格，蓬佩奧不斷甩鍋大陸，蓄意挑動仇恨對立，一再破壞國際防疫合作的努力。

央視一連兩天都在反擊蓬佩奧，《新聞聯播》27日刊發國際銳評《散播政治病毒的蓬佩奧正把自己變成人類公敵》，引述多家外媒報導，美國政治新聞網站（Politico）批評蓬佩奧「不僅沒有展現出任何領導力，還利用新冠疫情打擊美國對手，尤其是中國和伊朗，這大大削弱了全球抗擊疫情合作，而合作是當下最緊迫的。」《華盛頓郵報》（The Washington Post）也刊文表示，蓬佩奧是有史以來最糟糕的國務卿之一。

央視表示，所以，要說到追責，蓬佩奧才是最該被追責的人之一。作為美國首席外交官，在危機面前沒有表現一丁點職業操守與責任擔當，反而不斷散播「政治病毒」，挑撥離間，搬弄是非，不斷踐踏人類道德底線，不斷干擾國際公共衛生合作，自甘淪為全人類團結抗疫的絆腳石，淪為病毒擴散的幫兇。

▲▼ 央視,指責,蓬佩奧。（圖／翻攝　央視）

▲央視《新聞聯播》27日刊發國際銳評《散播政治病毒的蓬佩奧正把自己變成人類公敵》。（圖／翻攝　央視）

銳評文章也有三點聲明，首先，病毒溯源問題是個科學問題，而非政治問題。早在2月中旬，27名國際頂尖公共衛生科學家就在知名醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）發表聲明，強烈譴責認為「該新型冠狀病毒疾病並非自然起源的陰謀論」，蓬佩奧惡意將病毒與武漢掛鉤，無非是通過種族主義手法製造對立，抹黑中方的抗疫努力，企圖借此轉移視線，轉嫁責任，用心極其險惡。

其次，蓬佩奧對大陸隱瞞疫情資訊的指責，完全是無中生有。疫情發生後，陸方第一時間向世衛組織報告疫情，第一時間同世界各國分享新冠病毒基因序列，第一時間同國際社會開展疫情防控合作。陸方還多次以時間線方式詳細介紹了疫情發布與國際合作等方面情況。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲蓬佩奧多次公開指責大陸隱匿疫情，央視一連兩天罕見反擊。（圖／路透）

該文章進一步指出，美國加州發現2名死者很可能在1月就已感染新冠病毒且沒有大陸旅行史。哈佛全球健康研究所(Harvard Global Health Institute)主任傑哈(Ashish Jha)推測，新冠病毒或在更早時間（早於1月）就已在美國境內傳播。此前，美國疾病控制與預防中心( CDC )主任羅伯特•雷德菲爾德（Robert Redfield）曾公開承認在去年9月開始的流感季中，美國部分流感死亡病例實際感染的是新冠肺炎。到底是誰隱瞞疫情資訊？蓬佩奧有勇氣給國際社會一個交待嗎

第三，所謂向大陸追責、索賠的論調更是無理取鬧、嘩眾取寵。疫情不分國界，疾病不分種族。大陸和世界各國一樣都是疫情的受害者。不論從法律基礎還是事實依據，抑或是國際公義上，這一謬論都站不住腳，不過是個政治噱頭罷了。

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