錢櫃「火警廣播變啞吧」原因曝！受信主機開假的...連動各樓層卻全關閉

▲警消重新勘查現場，發現火警受信系統並未連動區域廣播，造成火警發生沒有廣播。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

26日上午林森錢櫃5樓倉庫發生火警，釀成5人命喪火窟，警方28日約談翁姓女店經理、負責監工的黃姓工程師、關閉水源的王姓承包商以及負責消防管理的謝姓高級襄理，主要釐清是誰關閉區域廣播系統。

警方調查，當時火警發生時，區域廣播系統被關閉，造成各樓層並未有警鈴作動的效果，所以通知翁姓女店經理、黃姓工程師以及謝姓高級襄理到警局說明。

▲警消重新勘查現場，主要釐清案發當時為何各樓層的區域廣播沒有發出警報。（圖／北市府提供）

據悉，火警發生後，警消到林森錢櫃現場勘查，發現警鈴主要的火警受信系統主機是開啟的，但是連動的區域廣播警報系統則並未啟動，所以現場僅1樓有傳出微弱的警鈴聲傳出。

41歲的謝姓高級襄理，在錢櫃林森店擔任「消防管理師」，主要負責店內的消防管理，任職約10多年後，在2年前轉任高級襄理，負責林森錢櫃晚上的現場狀況。

▲警方重新勘查現場，發現1樓的火警受信系統有作用，但卻並未連動區域廣播系統。（圖／記者黃彥傑翻攝）

謝姓高級襄理到案後供稱，平時不會去動消防設備，除非有狀況發生收到回覆，才會去進行排除，謝男也說到，如果受信系統主機、區域廣播系統重新啟動，會自動回覆到原本設定狀況。

但消防人員到場勘查，卻發現1樓火警受信主機有亮燈，但是並沒有連動區域廣播系統，警方也將釐清是誰將區域廣播系統關閉。

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