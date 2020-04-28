堆高機挖暗艙藏安毒　運印尼被緝獲…主嫌否認犯行重判8年 　

▲屏東縣曾姓等人，將堆高機挖出暗艙藏放安非他命運往印尼被查獲，屏東地方法院依法判刑 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣曾姓、黃姓、薛姓男子被控夥同在通緝中的廖姓、王姓男子等人，將堆高機挖出暗艙，藏放安非他命運往印尼，被我警方通報印尼查獲，屏東地方法院依違反毒品危害防制條例，將曾判處有期徒刑8年、薛及曾各4年，全案還可以上訴。

判決書說，在逃的王姓男子，指示黃姓男子出面，於2017年1 月間及2月間，分別以新臺幣40萬元、35萬元價格向不知情鄭姓男子購買中古堆高機2台，嗣伺後將上開2 台堆高機先置放臺南市將軍區，將堆高機機身挖出數個暗艙，毒安非他命等毒品放置在堆高機機身暗艙內，再以焊接方式，將暗艙焊接為原狀。

同年3月間，雇用不知情的拖車駕駛人，將該2台堆高機載運至高雄市小港區某貨櫃廠裝櫃，委託報關以海運運輸出口印尼，同月月14日抵達印尼雅加達，因通關手續遲未完備，致無法順利通關。

嗣因我國警方接獲線報得知該堆高機運輸毒品出口情資，聯繫印尼警方在印尼共同開啟貨櫃並打開堆高機的暗艙查獲，由印尼警方當場查扣安非他命88包、共86點多公斤，移送屏東地檢署方依毒品危害防制條例起訴。

合議庭法官審理，以其中曾姓男子否認犯行，態度非佳；黃、薛姓兩人，均坦承犯行，態度尚可，且毒品未流入市面造成後續傷害，將曾判處8年、黃、薛各4年有期徒刑。

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