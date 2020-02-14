Canon預告將推出EOS 850D以及首款8K無反相機EOS R5

▲Canon EOS R5官方宣傳影片。（影片／取自Canon JP）

特約記者洪聖壹／綜合報導

受到武漢肺炎影響，位於日本橫濱的CP+ 2020宣布停辦，不過Canon公司仍是維持該公司產品推出計劃，最新消息指出，該公司預計推出可錄製4K影片的平價款單眼EOS 850D，以及一款相當吸睛的全片幅無反光鏡單眼EOS R5，最大特色就是可以拍攝8K影片，引領相機全新紀元。

Canon EOS 850D入門級單眼



如果你預算不高，平常又有專業攝影需求，那麼這款可以進行4K UHD 23.98p 短片及 4K 縮時短片錄影的Canon EOS 850D，可以考慮一下。

該款相機維持 APS-C CMOS 感光元件，有效畫素一樣是 2,410 萬，不過採用的是是與 EOS 90D 相同的 45 點 AF 感測器跟新一代 DIGIC 8影像處理引擎，詳細拍攝處理效能可能要等台灣上市發表時公開。另外該款相機支援最高每秒 7 張的高速連拍並且可以追焦拍攝，實際應用上除了臉部對焦，也可以偵測眼睛對焦，相機機身背後維持3 吋 104 萬點可翻轉螢幕設計，並且內建 Wi-Fi 與藍牙傳輸功能，單機身重量 515 克，可支援同步亮相的0.5倍變焦鏡頭 RF24-105mm F4-7.1 IS STM。

Canon EOS R5全幅無反相機

說起無反相機，Canon過去幾年一直被SONY壓著打，不過這次這款Canon EOS R5，算是為該公司爭一口氣。該款相機最吸引人的地方，就是支援8K錄影功能，使用者可以在拍攝的過程中擷取高畫質靜態照片，並且可以將 8K 影片轉換為高畫質 4K 影片。

台灣佳能指出，「開發中的 EOS R5 結合了 Canon 多年來於相機開發領域所累積的CMOS 影像感測器、影像處理、光學及其它先進技術經驗。EOS R5 配備大口徑鏡頭接環、短後對焦距離及相機與鏡頭間的高速數據傳輸系統，EOS R 系統在鏡頭設計上自由度更高，成像系統也具備更高的影像畫質與更簡易順暢的操

作性。」

這款Canon EOS R5為全片幅無反光鏡相機，將搭載全新研發的 CMOS 影像感測器，能以最高每秒 20 張進行連拍；使用機械快門下，能以每秒 12 張進行連拍；除此之外， EOS R5 更為第一款擁有 IBIS 機身內建影像穩定器的機種，與鏡頭內建光學影像穩定器搭配使用，從日本官網來看，該款相機內建IS 防手震、配備雙卡槽還可以透過WiFi將拍下來的照片上傳到 image.canon 雲端平台，未來甚至可以進一步備份到Google Photos。

上市情報

從台灣佳能公開的消息來看，Canon EOS 850D跟開發中的EOS R5，以及九款正在開發的 RF 新鏡頭都將在今年推出，包括 RF100-500mm F4.5-7.1L IS USM、增距鏡 RF1.4X 和 RF2X 等。雖然官方尚未公佈上市情報，不過依照往年經驗，喜歡該品牌的攝影愛好者，可能今年夏天就可以實際體驗到這些商品。

＊圖片、資料來源：台灣佳能