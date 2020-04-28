精準防疫獲讚！台美衛生部長熱線　陳時中：談科技合作、支持我方參與世衛

▲陳時中與美國衛生及公共服務部長阿札爾舉行電話會議。（圖／翻攝阿札爾推特）

記者洪巧藍／台北報導

台灣在面對新冠肺炎議期防疫成績斐然，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中昨日晚間和美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）舉行雙邊電話會議。陳時中今（28）日下午例行記者會表示，雙方討論精準檢測防疫以及相關科技合作，對方也表示會繼續支持我方參與WHA(世界衛生大會)，美國會繼續來努力。

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陳時中表示，昨晚在外交部、AIT安排下與美國衛生及公共服務部部長阿札通電話交換意見，美方對台灣目前防疫進行很好奇，特別是檢測方向，所以進行相關討論，我們也提供精準檢測防疫方式以及目前達成成果，對方另表達我們未來科技上合作還有很多空間，希望如此合作對全人類在健康、防疫上有所幫助，也表示會持續支持我方參與WHA，美國會繼續努力。

衛福部國合組新聞稿指出，會中阿札爾部長讚許臺灣在對抗COVID-19疫情之成就，並感謝我國捐贈口罩，雙方就防疫策略進行深入交流，也交換彼此對於全球衛生安全及其他重要衛生議題之看法，尤其是台灣應完整參與世界衛生組織(WHO)之議題。

陳時中對於美國與臺灣合作對抗COVID-19疫情及堅定支持台灣參與WHO表達誠摯感謝，希望美方能持續支持臺灣以觀察員身分參與今年世界衛生大會(WHA)及完整參與WHO相關會議、機制及活動。阿札爾則重申美國將持續全力支持台灣擴大參與WHO與全球衛生事務，讓台灣能與國際社會分享、貢獻其衛生專業，促進全球衛生安全。

雙方並同意未來繼續深化及擴大衛生領域之合作，尤其強調在COVID-19疫苗、藥物研發以及防疫物資等臺美防疫合作。最後兩人均表示期盼再次會面。

此次陳部長與阿札爾部長會談時間約30分鐘，在座亦有美國在台協會(AIT)酈英傑(Brent Christensen)處長、外交部政務次長徐斯儉、北美司司長姚金祥及國組司司長陳龍錦、衛福部疾管署署長周志浩、衛福部技監劉麗玲。