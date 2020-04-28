好消息！　彰化18個新冠肺炎確診案例全部健康出院

▲彰化縣長王惠美今天表示18個確診案例全部健康出院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情延燒快4個月，彰化縣長王惠美今天當一日外送員送PIZZA到彰化基督教醫院感謝醫護人員的辛勞，並表示，彰化縣18位新冠肺炎確診案例，除一名死亡（白牌司機）之外，其餘17位在醫院專業的治療下，今天已經痊癒全部回到家中，年紀最高還達到89歲，也是創台灣的紀錄。

彰化唯一感染新冠肺不治就是，19例個案白牌司機2月3日19例入院，住進負壓病房、15日確診、15日晚間死亡，當時彰化衛生局第一時間將「感染時間軸」報告給縣民知悉，讓彰化縣民繃緊神經，更是超前部署，首先公布不戴口罩進出醫院、進出長照機構將開重罰，全縣大街小巷及市集等地一個月做6次以上的全面消毒。

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從小細節看大方向，彰化18例確診病例中，有14例境外移入，之前還剩下3人還在治療，經過3度採檢，迎來好消息，結果都是陰性，全部「出關」回到正常生活，而居家隔離及居家檢疫，只剩下少數人，但為了全縣民，衛生局防疫隊及縣府關懷中心，仍舊不能放輕鬆，依舊每日追蹤他們的健康狀況。

王惠美再次呼籲鄉親防疫期間勤洗手、戴口罩，保持安全的社交距離，沒生病不要到醫院，如果生病還是要進醫院確認身體狀況，接受治療，相信大家都能平安度過這次疫情。

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