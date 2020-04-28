林森錢櫃2月逐層關閉安全設施！大心工程負責人認了：3月底關閉消防水源

▲大心工程王姓負責人坦承， 施作工程從2月開始，從9樓開始逐層關閉安全設施。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

林森錢櫃在26日上午發生大火，火勢從5樓倉庫竄出，整棟大樓瞬間竄出濃煙，造成5人命喪火場，警方約談其中一間包商到案說明，包商坦言，從2月開始逐層關閉灑水系統，3月間開始將室內消防栓全數關閉。

警方調查，當時林森錢櫃從2月開始計畫新增無障礙電梯，在2月25日進行規劃，並於2月27日開始施工，由錢櫃公司工程部派遣黃姓工程師負責包商以及監工部分，黃找來大心工程、久康工程等6間工程公司施作工程。

大心工程的王姓負責人坦言，2月施作工程從9樓開始，2月施工後從9樓開始逐層關閉灑水系統，並在3月底開始率續關閉室內消防栓水源，最後在4月為了維修廣播系統所以也將廣播系統電源關閉，最後警方檢查區域廣播系統時均並未開啟。

警消初步研判，工人將儀器的電池放在倉庫的木架上充電，警方發現木架上的燃燒嚴重，目前不排除電池爆炸、電線走火或者插座問題惹議。

警方也在28日約談錢櫃翁姓店經理，以及27日以25萬元交保的黃姓工程師，因黃姓工程師負責監工管理，警方將釐清關閉安全設備時，承包工程公司的人是否有告知工程師。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【相關新聞】

林森錢櫃惡火奪5命 警約談店經理、3員工說明

錢櫃力搏死神驚險畫面曝！他抖喊：我真的快不行了…急發IG限動SOS