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P圖惡搞配偶欄…碩士生亂點鴛鴦譜起訴！蔡易餘自嘲：選後老婆不見了

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維基百科資訊遭竄改配偶欄為楊蕙如後，立委蔡易餘馬上在臉書上自清絕無此事。（圖／報系資料照）

▲維基百科資訊遭竄改配偶欄為楊蕙如後，立委蔡易餘馬上在臉書上自清絕無此事。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

民進黨立委蔡易餘選舉期間，維基百科資訊遭竄改配偶欄為楊蕙如，且相關截圖在臉書社群和LINE群組瘋狂轉傳，經蔡易餘主動提告後，警方查出26歲台南某大學碩士翁姓男子涉有重嫌，今28日嘉義地檢署依違反選罷法起訴翁男，蔡易餘雖表示尊重司法，也自嘲翁男的行為讓他選舉期間賺了一個老婆，選後老婆又不見了，「惡質抹黑很不可取」。

起訴書指出，翁男明知蔡易餘是第10屆立法委員嘉縣第一選區候選人，其與「卡神」楊蕙如並非夫妻，翁男竟意圖使蔡易餘不當選，以文字傳播不實之事的犯意，在2019年12月5日上午近9點，在其嘉義縣鹿草鄉下麻村的住處，以筆記型電腦登入維基百科，在蔡易餘頁面將配偶欄改為「楊蕙如」，供不特定人士瀏覽，以此傳播不實之事，足生損害蔡易餘名譽，並影響選民對候選人政治操守及形象的判斷。

立委蔡易餘批翁男行為惡質，更自嘲他就像選舉選到賺到一個老婆，結果選完老婆就不見了。（圖／蔡易餘臉書）

▲立委蔡易餘批翁男行為惡質，更自嘲他就像選舉選到賺到一個老婆，結果選完老婆就不見了。（圖／蔡易餘臉書）

雖然翁男在改寫後約40分鐘，就把楊蕙如的資料刪除，但畫面已遭人截取，並廣為散布，起訴書認為，翁男所為係犯選罷法第104條意圖使候選人不當選，以文字傳播不實之罪嫌，另翁男雖另成立刑法加重誹謗罪，因法規競合關係，僅以選罷法論處，並提起公訴。

得知翁男被起訴，蔡易餘說「我會被他害死」，指翁男所為根本明顯是移花接木，是配合對手在做負面選戰手法，「很不可取」，選舉選到用這樣的操作，用人格抹黑實在無奈，更自嘲他就像選舉選到賺到一個老婆，結果選完老婆就不見了，盡管如此，還是要感謝縣民沒有受到抹黑的影響，依舊支持他，既然檢察官已起訴，後續就讓司法去進行。

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