快訊／3天零確診！新冠肺炎維持429例「連16天無本土病例」

▲指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

連續3天零確診！中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內無新增病例，國內個案維持429例，其中343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊；這也是國內連續16天沒有新增本土個案。

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中央流行疫情指揮中心表示，國內今日無新增個案；昨(27)日新增746例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報61,684例(含59,857例排除)，其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，307人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

▲新冠肺炎人數成長級距圖。（圖／曾梓倩製）

指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前5人就醫治療中(二採皆為陰性)、1人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。有關敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,916人，其中585人為居家隔離對象，已採檢321人，262人為陰性，其餘檢驗中；1,331人為自主健康管理對象。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲新冠肺炎確診案例身分關係總表。（圖／王譯萱）