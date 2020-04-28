林俊宏／司法院不採陪審制的十大理由，全錯！

▲司法院送交立院的《國民參與刑事審判法》草案並提出不採陪審制十大理由恐誤導大眾。（圖／視覺中國CFP）

司法院為通過其送交立法院的《國民參與刑事審判法》草案，洋洋灑灑提出不採陪審制的十大理由。然而，司法院這十大理由明顯錯誤，顯然是為了刻意誤導立法院和普羅大眾所提出。

針對司法院的第一點理由，職業法官和國民法官共同討論正是司法院所推動參審制（國民法官）最被質疑的瑕疵，因為對不具法律專業的國民法官而言，職業法官在認事用法上是具有權威性的，因為在人民的理解上，職業法官就是具備法律專業，長期從事審判職務的人，國民法官不過是個案性、偶一性的進行審判事務，所以把職業法官和國民法官放在一起的結果，往往會造成國民法官不自覺的接受職業法官的引導進行判斷。

而這樣的操作結果，實際上就等同是職業法官在判斷，陪同審判的人民就淪為背書的角色。更糟糕的是，國民法官甚至不知道自己被引導了，甚至不知道自己只是在背書。

然而，在陪審制下，陪審員的重點在判斷事實，也就是究竟發生了什麼事，像是被告究竟有沒有出現在犯罪現場？被告究竟是基於什麼原因拿取該筆款項？對於事實的判斷，取決於每個人基於其個人生命經驗對證據的解讀，職業法官的能力並沒有高於人民，但是在具審判權威的法官引導下，人民的生命經驗就會被不斷稀釋，甚至只能附合職業法官，只剩下背書效果。

其次，關於司法院所提到的「評決不能」（Hung Jury）的問題，根本就不是問題。評決不能是指陪審團無法達成法定評決門檻，像是有些國家的設計，是要求判決有罪必須達到全體陪審員均有共識，而有一致的決定，才能做成判決。如果設計上是採一致決，確實可能會出現司法院所提出的問題；然而，世界各國其實也有各種不同的標準，而司法院在2019年與民間團體討論的過程中，也曾經提出過不同的評決門檻或轉換評決方式的調整方式，司法院以此為理由，根本就是違背誠信及曲解陪審制運作模式的作為。

關於司法院所提出第三和第四點理由，觀察世界各國的陪審制設計，也都有不同的操作模式，有要寫判決書的制度設計（像是西班牙），也有量刑讓陪審團參與的設計（美國有些州）等，這些其實是在陪審制下可以調整的技術性事項，司法院以此為陪審制不可採的理由，不知道司法院是沒做好功課呢？還是故意誤導立法院和民眾？

至於司法院把法庭配置做為拒絕陪審制的理由，就更讓人難以理解了。因為採行參審制後，也會有法庭配置的需求，也就是說，無論陪審制或參審制，都要有重新配置法庭的需要，在相同需求下，一方面認為參審可行，一方面認為陪審不可行，根本就只是為了反對而反對。

司法院另外提到陪審制可能與釋字378號解釋不符的部分，其實司法院是想說陪審制違憲，然而關於這點早就不知道被駁斥多少次了，憲法第80條的規定是法官依據法律審判，但並沒有限制法官一定要是職業法官或是素人法官（國民法官或陪審員），司法院超越憲法規定而稱陪審制違憲的說法，顯然又是另一個為了反對而反對的理由罷了。

司法院還提到陪審制源自於對抗統治階層不依法判決，所以在我國法制無法適用。司法院這理由更是荒謬，任何制度都有其起源，無論陪審制的起源如何，陪審制都是目前世界所肯認通用的審判制度之一，與其統治階層是否不依法判決根本無關，難道英、美、加拿大等國現使用陪審制都是在對抗國家不依法審判的前提下運作？司法院的神邏輯完全令人不解。

關於陪審制的缺點，確有如司法院所提文獻上的批評，然而，任何制度本有其優缺，並無任何完美的制度存在。參審制也存在著法官權威引導，人民只有背書功能的嚴重缺失，而且在這樣的效應下，實質上還是職業法官審理，參審制存在如此明顯的缺點，司法院卻避而不談，只提陪審制的缺點，無疑是欺騙人民和立法院的惡劣手法。

最後關於司法院提到的世界潮流與民調，國際上使用陪審制的國家甚多，包括美國、英國、加拿大、香港、韓國⋯⋯，甚至俄羅斯也引進了陪審制，究竟世界潮流為何，實難一概而論。至於民調部分，其最根本的問題在於司法院民調問卷的信、效度如何，在人民未明確理解陪審制和參審制的差異及優缺前，司法院所為的任何民調，根本毫無意義可言。參審制和陪審制的差異其實是法律專業議題，在欠缺明確解釋及說明前，民眾在填寫問卷時所理解的參審制，究竟是司法院所定義的國民法官制度？還是美國電影（影集）中的陪審制？根本無從判斷。

其實，沒有任何一種制度是完美的，陪審制是否較參審制為優？參審制是否較陪審制更適合我國？其實沒有任何人可以說的準，無論陪審或是參審都有其各自的優缺點。目前台灣正處於制度選擇的十字路口，民間團體所提出的兩制併行，目的正是為了能夠正確選擇合於我國國情的制度設計，司法院在未能正確評估陪審制或參審制何者較適於我國前，就率而採用參審制，甚至提出錯誤的論點做為反對陪審制的理由，如此粗劣的立法手法，實難令人苟同。

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●林俊宏，義謙法律事務所主持律師、法律扶助基金會台北分會會長、台北律師公會常務理事、民間司法改革基金會常務執行委員、刑辯工作坊交互詰問課程講師。台灣刑事辯護律師協會官網http://twcdaa.org。以上言論不代表本報立場。