先google殺人判多久？15歲女友要分手　狠男砍她26刀...削頭皮斷3指險死

▲曾男當時狂砍15歲小女友26刀，更被檢警查出上網搜尋「殺人刑責」。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄鼓山區9月發生情殺事件，22歲的曾姓男子不滿年僅15歲的楊姓高中女友提分手，又懷疑她另結新歡，9月7日騎機車帶著預藏的西瓜刀到少女住處守候，等到少女出現後上前猛砍26刀，不但手指被砍斷，頭皮也被削了一大塊，加上曾男犯案前曾上網搜尋殺人罪刑責，檢察官認為他預謀殺人，依成年人故意對未成年人犯殺人未遂罪起訴。

檢方指出，曾男2019年4月與高中女友交往，後來因女友提分手又拒絕約會，懷疑她另結新歡，在心生不滿下，9月7日傍晚帶著西瓜刀前往少女住家樓下等候，等到少女下課返家時，拿出西瓜刀狂砍了26刀，少女的3支手指為了擋刀被砍斷，頭皮也被削掉，曾男後來在家人及路人制止下才停手。

據了解，少女的傷勢相當嚴重，頭部有深度裂傷、頭骨骨裂，以及後頸、背部多處裂傷導致出血性休克，送往高醫緊急開刀後才脫離險境，行兇的曾男被隨後獲報趕來的警方當場逮捕，並查扣西瓜刀及手機，隨後將他以殺人未遂罪送辦，當晚即被聲押獲准，檢方後來進行複訊時，曾男坦承犯行，並進一步在他手機查出曾上網查詢殺人罪刑責，因此認定他有預謀殺人犯意，依涉《成年人故意對未成年人犯殺人未遂罪》起訴。