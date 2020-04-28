▲阿中部長讓荷蘭煎餅爆紅。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

昨（27日）是荷蘭國慶日，為了向台灣表達感謝，荷蘭貿易暨投資辦事處特別專程空運3999朵荷蘭國花鬱金香，象徵很多個「長長久久」，並搭配焦糖煎餅送至指揮中心，只是記者會上指揮官陳時中面前的焦糖煎餅意外爆紅，連國師唐綺陽都緊張的連忙喊話，「時中部長，不要跟我搶直播置入生意啦」。

荷蘭在國慶日送給台灣3999朵荷蘭國花鬱金香，代表和辦事處同仁親手綁上荷蘭國旗三色的緞帶和特製卡片，和荷蘭焦糖煎餅，一起送到中央流行疫情指揮中心、指定收治重症患者與部分市轄醫院，以及桃園國際機場等29個單位，用意在表達對台灣第一線醫護人員的感謝。指揮官陳時中表示，鬱金香和煎餅等禮品一方面代表兩國友好，另一方面也感謝我們捐贈口罩給荷蘭，是荷蘭代表處的心意。只是在記者會上露出煎餅一事卻讓國師唐綺陽緊張了。

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星座專家唐綺陽老師在臉書上貼出一張群組對話截圖，表示自己的小編已搜尋出同款煎餅，讓她急忙喊話「時中部長，不要跟我搶直播置入生意啦，我的人氣怎比得過你，連我的小編都開始搜尋是哪一家的煎餅」，還開玩笑說要送書給陳時中，放在上面。

▲阿中部長讓荷蘭煎餅爆紅 唐綺陽緊張喊話：別搶生意。（圖／周刊王提供）

同時，也有動作快的購物網站立即在文章下方貼出煎餅連結，讓網友笑稱這個小編應該加薪，也有人開玩笑提議，「老師,阿中部長桌上擺你的書,你的桌上擺阿中部長模型如何」。

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