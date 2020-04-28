馬念先創作科學麵洗腦神曲信心爆棚！大讚：吃一口靈感漫出來

▲馬念先對近期創作的《手心的科學夢》感到很滿意，有信心獲得好評。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

堪稱是台灣零嘴界經典的科學麵，總是樂於激盪出各種新世代的話題火花，因此常與人氣大咖跨界創作主題曲，屢屢成為大街小巷傳唱的洗腦歌。近期科學麵特別與曲風超funk又無厘頭的創作歌手馬念先合作《手心的科學夢》，天馬行空寫出抓耳神曲呼應科學麵主題絲毫無違和感，成果讓馬念先自己也超有信心，大讚科學麵很好發揮，更在訪談間透露平時就愛吃科學麵解嘴饞，順便激發創作靈感。

▲科學麵全新主題曲《手心的科學夢》MV充滿童趣，激發無限想像力。

總是樂於推陳出新的科學麵，今年力邀馬念先跨刀詞曲創作，發揮童心想像譜出超Q新曲《手心的科學夢》！這首歌猶如透過兒童視角創作，只要吃上一口又香又脆的科學麵，便能擁有強大的英雄能量，有勇氣對抗邪惡的外星怪獸；若能與好友、夥伴們一起再吃一口科學麵，就能獲得強力應援打敗對手，任何人都能瞬間化身為一同守護世界和平的勇者！不僅MV畫面充滿童趣感的無限想像力，簡單輕快又充滿元氣的節奏，唱出孩子般天不怕地不怕的純真與快樂，讓人只要聽過一次，就會忍不住跟著哼哼唱唱，勢必再掀一波洗腦歌熱潮。

▲馬念先認為《手心的科學夢》可以唱的人舒壓、聽的人也舒壓。

馬念先表示，這首《手心的科學夢》靈感正來自有活力又很懂得找樂子的科學麵，握一包在手中彷彿緊握著夢想，輕快的節奏搭配簡單但富有意境的詞曲，不僅唱的人舒壓、聽的人也舒壓，因此他對這次的創作成果感到很滿意，有信心可以獲得好評；馬念先也分享自己常常一邊創作一邊吃科學麵，不只解嘴饞、超療癒，還能從中獲得創作靈感，愈吃愈涮嘴。

▼馬念先形容握在手中的科學麵，就像一手緊握住夢想。



主持人關韶文則是大爆自己曾經和弟弟怒打一架，只為了搶吃家裡最後一包科學麵，後來才發現，原來科學麵其實很容易買得到，根本人人隨時都能爽吃一波！當關關特別詢問馬念先是不是也有創意吃法時，馬念先一秒回應：當然是原廠裝備的椒鹽比例吃法最好呀！看來創作大師追求完美的喜好非常符合道地的科學精神，相信會讓人在聽著滿滿正能量又充滿元氣的《手心的科學夢》，同時忍不住想立馬吃一波科學麵！



《手心的科學夢》原音完整版：https://www.youtube.com/watch?v=X2--xX7PjvY