挑戰原唱！走音天后關關獻唱科學麵神曲　馬念先崩潰：請聽我的版本

▲關韶文音樂小教室開課啦，這次要挑戰馬念先最新創作《手心的科學夢》。（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

關韶文音樂小教室開課啦！號稱華語界走音天后的LADY關關，為了要完美融入網友對於唱歌的要求，特別請到飾演過《海角七號》馬拉桑的地球知名創作鬼才馬念先來到他的音樂小教室。關關開頭就說，想要學習平凡人的唱歌方式，馬念先決定直接試唱一首當作測試，看來來到底關關有多麼「不平凡」。

▼聽了一句就快要不行的馬念先，決定拿出自己的「超級仙丹」科學麵替關關助陣。



鏡頭轉到錄音室，關韶文率表示自己最近有一首練了非常久的「單曲循環」，那就是由馬念先所創作的《手心的科學夢》，直接在原唱面前挑戰，才唱了第一句，馬念先就忍不住拿出自己的「超級仙丹」科學麵來替關韶文加持，只要吃下去就立即從「嗅覺系」變身「視覺系」，還告訴他要找到自己個人風格，直接來個搖滾版的就好。

聊起一開始為什麼要創作這首歌曲，馬念先露出微笑說，「就是一個工作嘛⋯」但他坦言，其實接到的時候非常開心，關韶文馬上接著大喊，「對！誰沒吃過科學麵！」，所以懷抱著對科學麵的喜愛，寫下《手心的科學夢》這首歌曲。

馬念先說，自己真的認真覺得這首歌寫得不錯，有點文青又有點中二，其實滿有畫面感，就像大家在吃科學麵的時候，都會把他握在手上捏碎，如同在手心中懷抱著夢想一樣。關韶文也說，這首歌已經在網路熱播中，聽了好幾次真的很好聽，但特別聲明「不是我唱的版本啦！」

▼馬念先說自己接到要替科學麵寫歌時非常開心，因為誰沒吃過科學麵！



接著關韶文問起馬念先在寫《手心的科學夢》時，有沒有偷吃科學麵，馬念先馬上大喊，「當然有，而且是正大光明吃，才沒有偷吃」，而雖然網路上流傳各種「科學麵的趣味吃法」，但他自己相信原廠配備最經典，打開包裝倒入調味包，關好之後熟悉的「沙沙沙」搖幾下，最經典的美味就出爐。

關韶文則說，自己會先一次吃一半，剩下的再捏碎享用，自己有時候半夜剪片時，只要吃一包就能再奮戰兩個小時，但因為太順口就一次吃很多包，接著就「不用睡了！」，因為只要一想到科學麵就想到「精神好好」。

聊完大家快樂的科學麵回憶後，還是要回歸正題，到底關韶文唱的怎樣呢？馬念先搖頭直說，「這首歌你真的沒機會了」，讓關韶文十分惋惜說，「這首歌真的很適合我唱」，讓馬念先馬上滿頭問號直說，「你覺得適合，可能一般大眾不覺得適合」因為這首歌是要充滿元氣、能量的感覺，而不是令人皺眉的！為了不讓大家對這首歌充滿崩潰的印象，現在就來一起欣賞原版的《手心的科學夢》，配著一包科學麵一起補充快樂能量吧！

▼為了不讓大家被關關驚人的聲音嚇到，快點拿上一包科學麵配著馬念先老師的原版吧！



▲創作鬼才馬念先(與Lady關關的)新歌發表：手心的科學夢。（影／ETtoday）