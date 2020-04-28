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小S替老公代言純天然…被踢爆用香精！胖達人遭求償2566萬5月28日宣判

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▲小S跟老公吵架，哭著吼「你要把我逼到什麼程度」。（圖／翻攝自臉書／小S 徐熙娣）

▲藝人小S多次在胖達人活動中站台，香精事件爆發後，與「生技達人」公司等對象一同被消基會列為被告，連帶求償2566萬餘元。（圖／翻攝臉書小S 徐熙娣）

記者羅志華／台北報導

藝人小S代言的「胖達人手感烘焙」標榜純天然，卻於2013年被踢爆麵包使用人工香精，不僅旗下店面陸續歇業、轉讓，消費者基金會更於2014年代理1060位消費者，向投資胖達人的「生技達人」公司、前後任董事長莊鴻銘、徐洵平、代言藝人小S徐熙娣，連帶求償2566萬餘元。北院歷經6年審理，本訂於3月20日宣判，但法官為釐清賠償對象再開辯論，4月28日確定賠償對象為消基會，本案將於5月28日宣判。

胖達人自推出時，即標榜純天然、無添加、手感烘焙，再輔以藝人小S代言，一度掀起風潮，更曾在兩岸開店無數，對外宣稱毛利率高達50%，不料2013年被踢爆使用香精後，聲勢一路崩跌，部分消費者得知被騙後，更怒轟小S「就是衝著妳才買的！」，要求她出面道歉。

事後小S出面道歉，稱當初相信是純天然，才會替先生投資的胖達人站台，「自己也是忠實消費者，沒想到發生這種事，我們有義務道歉」；而胖達人創辦人莊鴻銘則表示，民眾誤解了「天然」的意義，胖達人稱的「天然」，指的是葡萄乾、核桃等食材，人工香精、乳化劑乾酵母是從創店就一直使用的，賣的貴是因為好吃，此說法被檢方認為是瞎扯，將他從證人轉為詐欺被告，調查後予以緩起訴。

香精事件爆發後，胖達人提出補償方案，讓消費者可憑發票退費，或換購原消費金額1.5倍的麵包，卻仍有1060位消費者不買單，委請消保官及消基會提告求償。

消基會認為，胖達人標榜純天然酵母，讓消費者願以高價購買，開業近3年獲利估計達2.5億，卻在事件爆發後，提出如此沒誠意的補償條件，依《消保法》替消費者向「生技達人」、藝人小S等對象，求償3倍賠償金、共2566萬1660元。

消基會律師表示，小S以明星光環，多次在公共場合、媒體、造勢活動中，向民眾推薦胖達人麵包「全天然、無添加人工香料」，依《公平交易法》可視作「廣告推薦者」，應負連帶賠償責任，因此將她列為被告。

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