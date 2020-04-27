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金正恩若突然離世...北韓會爆發內戰　退役少將透露「台灣會有麻煩」

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▲▼金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝　朝中社）

▲北韓領導人金正恩生死未卜。（圖／翻攝　朝中社）

記者邱茀濱／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱多日，死亡謠言滿天飛，還被傳出一度變成植物人。對此，退役陸軍少將于北辰指出，若金正恩真的驟然離世，那台灣恐怕會有麻煩。

于北辰日前在政論節目《2020聚焦關鍵》表示，北韓是共產國家，共產國家最擔心、最麻煩的就是領導人再轉，而關鍵點就在於若金正恩目前還安好，「不管是病重、病危，只要他還能表達任何事情，這個危機都不大，他可以交代、指定接班人」。

于北辰話鋒一轉，提到若金正恩是驟然離世，「那這狀況就很嚴重，變成說所有擁兵自重的這些北韓軍頭，各自擁有一個希望繼位者的人」，會爆發北韓內戰，進而影響到周邊國家的安寧，包含中國、南韓和美國，「這幾個大國間的軍事消長，才是會影響到台灣」。

于北辰認為，由於台灣位於亞太第一島鏈中間，因此只要有任何風吹草動，台灣絕對脫不了關係。他續指，受到疫情的衝擊，美國現有4艘航空母艦都被召回，導致太平洋端的軍力較薄弱，所以必須要借重附近的國家。

當北韓發生重大的軍事狀況時，這些軍事部署必然會加重它的強度，台灣則可能會加入維護區域和平，包含運補、後勤等等，但這就會間接地牽入了戰爭。于北辰強調，北韓若第一時間打斷後勤，台灣剛好是居於後勤裡面的關鍵點，那就很難脫開關係，因此希望金正恩不要突然離世，應該和平地把他的政權做個轉移，千萬不要引爆國家內戰。

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