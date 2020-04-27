　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國技能競賽分區賽　雲嘉南分署全國第一

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲轉科生涂冠庭（左）奪建築舖面金牌，雲嘉南分署長劉邦棟（中）及訓練師陳全協（右）肯定表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲轉科生涂冠庭（左）奪建築舖面金牌，雲嘉南分署長劉邦棟（中）及訓練師陳全協（右）肯定表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第50屆全國技能競賽北、中、南分區賽，上周末成績揭曉，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署派出的選手，勇奪34金24銀37銅79優勝全國第一，其中建築舖面選手涂冠庭，去年從電機轉學建築，只練9個月就拿下建築舖面金牌，表現亮眼。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次分署成績，是歷屆表現最佳，奪金職類包括建築舖面、粉刷、油漆裝潢、汽車噴漆、造園景觀、冷凍空調、模具等34個職類，其中建築舖面由轉科生奪冠，無論在速度或做工的精細度上，表現都非常出色。

▲轉科生涂冠庭（左）奪建築舖面金牌，雲嘉南分署長劉邦棟（中）及訓練師陳全協（右）肯定表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

建築舖面金牌涂冠庭，今年16歲，原本高一唸的是電機科，後來在媽媽的建議下高二轉到成大附工建築科就讀，他說自己很喜歡建築的作品，也看好建築的出路，所以決定轉科，因為從小是單親家庭，媽媽辛苦扶養他長大，希望轉換跑道後，未來能以技術升學並朝向國手邁進，讓媽媽感到驕傲，並減輕家裏的負擔。

涂冠庭為了拚金，每天至少練習10個小時，包括用混凝土水平及垂直打底、畫圖、切磨磁磚、舖磁磚、補縫等，他說，剛轉科時很辛苦，就是從零開始每天不斷的練習，初期甚至每天都在練打底，每次打底大概一個半小時，常常一天練習3至4次以上，尤其垂直打底要在牆面上反覆推平，常常練到手酸手抖，但他說，想給家人更好的生活是他最大的動力，也謝謝老師指導，辛苦付出相當值得。

建築舖面職訓師陳全協說，冠庭很勤勞、認真，在小地方都會花時間去修，讓成品更好，對於選手的培訓，分署老師都很願意付出，只要肯學最重要；此外，涂冠庭媽媽得知兒子勇奪金牌，相當欣慰開心，冠庭也感性的說「謝謝媽媽的支持，我會繼續努力！」，簡單的言語展現出母子間的好感情。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫

ET快訊
瀏覽疫情資訊！手機突黑屏　隔天「4年存款剩183元」
荷蘭代表謝台灣　宣布機構改名「荷蘭駐台辦事處」
麻布茶房宣布停業！20年東京味結束
羅志祥《創造營》畫面爆刪光！1代言消失
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國技能競賽分區賽　雲嘉南分署全國第一

高雄傳員警抱怨「口罩配給變少」　市警局回應了

因應疫情增列急難紓困對象　生活陷困民眾可就近向各區公所申請

新北拚市政！八里行動治理「視訊」座談　侯友宜：提升觀光遊憩功能

國道1北上148K驚傳火燒車　「賓士220」15分鐘燒成廢鐵

人捉到了！　台南市北區千畦種子館潑紅漆男子到案

關懷首波防疫安心上工情形　黃偉哲備台南小吃為防疫人加油

大阪府、和歌山醫療物資不足　台東緊急募集手套+護目鏡+雨衣

全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

小至百萬停車場大至10億工程經費　盧秀燕：建設大甲不間斷

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

全國技能競賽分區賽　雲嘉南分署全國第一

高雄傳員警抱怨「口罩配給變少」　市警局回應了

因應疫情增列急難紓困對象　生活陷困民眾可就近向各區公所申請

新北拚市政！八里行動治理「視訊」座談　侯友宜：提升觀光遊憩功能

國道1北上148K驚傳火燒車　「賓士220」15分鐘燒成廢鐵

人捉到了！　台南市北區千畦種子館潑紅漆男子到案

關懷首波防疫安心上工情形　黃偉哲備台南小吃為防疫人加油

大阪府、和歌山醫療物資不足　台東緊急募集手套+護目鏡+雨衣

全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

小至百萬停車場大至10億工程經費　盧秀燕：建設大甲不間斷

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

地方熱門新聞

國道北上148K火燒車　賓士15分燒光

嘉義市淘汰老舊機車　達成率全國第一

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

嘉義公園石斛蘭盛開　五月中前最佳賞花期

嘉市義勇特搜移訓屏東　意外救回女泳客

「痛到靠北阿」！口罩掛耳線過短即日受理更換

阻桃園5連霸　台東青少棒獲亞太中華代表權

不補助老人健保　民眾多付5千元

豐原國中上千學生過馬路沒紅綠燈

比玉荷包早　「艷荔」荔枝上市了

雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

台東縱谷沿線鄉鎮傳稻熱病「整片焦黃」農民憂

零脂肪冰淇淋蛋糕吃出最新鮮

台南永康施工挖斷瓦斯管路

更多熱門

相關新聞

種蓮霧後起之秀　青農楊志強獲雙獎

種蓮霧後起之秀　青農楊志強獲雙獎

蓮霧比賽輩有新人出，屏東縣佳冬鄉青年楊志強累積3、4次經驗，終於用技術及品質種出香甜可口美味清脆的蓮霧，獲得好成績，打敗環強，獲得全國蓮霧比賽新秀組第一名及屏東縣全縣比賽第2名。

全國首創女性乳房X光攝影檢查

全國首創女性乳房X光攝影檢查

全國救護志工菁英林俊良當之無愧

全國救護志工菁英林俊良當之無愧

黃偉哲要舉辦全國最大造勢活動

黃偉哲要舉辦全國最大造勢活動

台東TTMaker榮獲競賽第2名

台東TTMaker榮獲競賽第2名

關鍵字：

全國技能競賽分區賽雲嘉南分署

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面