一生廣交朋友推動民主　桃園大老「阿標伯」告別式人員分流拈香

▲邱金標(右一)於2019年9月1日就任桃園「姜太公廟」首屆主委。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園邱姓宗親大老邱金標於日前過逝，享年90歲，各界聞悉萬般不捨！事業有成的邱金標一生廣交朋友，「牽成」邱姓宗親及地方人從政，近年來並完成桃園「姜太公廟」興建，後輩敬稱為「阿標伯」；因告別式舉辦適值疫期，家屬採人員分流方式舉辦，於家祭後頒發總統蔡英文褒揚令、覆蓋宗親會旗，肯定其生前對國家社會及宗親貢獻。

前桃園縣議員江永忠憶起「阿標伯」感傷指出，性情敦厚的邱金標是一位敬天惜人的長者，因長年熱心地方公眾事務，廣結善緣，原今年4月初為其90大壽，各方友人擬為其慶生，讓愛熱鬧的「阿標伯」開心，豈料疫期取消群聚餐敘，「阿標伯」竟於4月5日過逝。

▲事業有成的邱金標(右二)一生廣交朋友，「牽成」許多邱姓宗親及地方人從政。（圖／市府資料照）

因「阿標伯」一生廣交朋友，家屬將採人員分流方式，於4月25、26日兩天上午9點到下午4點於自宅設靈，讓親友自由拈香，27日於大溪自宅舉行家祭。「阿標伯」曾於1982－1984年出席中華民國以會議代表的身分，參加在美國舉行的奧林匹克運動大會倍感榮耀；歷任台灣區煤礦公會理事長，礦工醫院董、監事等職，並關懷弱勢擔任桃園市生香文教關懷協會創會榮譽顧問暨常務監事13年，每年都大筆捐款贊助，做為弱勢孩童的學習才藝經費，從無間斷。

▲邱金標(前排左一)關懷弱勢，擔任桃園市生香文教關懷協會創會榮譽顧問。（圖／江永忠提供）

對台灣民主政治貢獻不遺餘力的「阿標伯」，長年來於總統副總統、縣市長、立法委員、省議員，甚至基層鄉市鎮長代表的選舉都積極參與，運用廣泛人脈選賢與能提攜後進，因此被讚譽為台灣「民主先生」。2000年受聘為總統府資政；2012年第13屆總統、副總統選舉時擔任蔡英文總統桃園縣競選總部主任委員；2016年第14屆總統、副總統選舉時，擔任蔡總統桃園縣競選總部榮譽主任委員。

▲邱金標號召邱姓宗親會成立姜太公文化協進會，集資於八德區選址興建北台灣首座「姜太公廟」。（圖／市府資料照）

「阿標伯」也熱心海內外邱姓宗親會務推動，「牽成」許多宗親後輩及地方人從政，為發揚先祖姜太公信仰及忠孝精神與智慧，號召邱姓宗親會成立姜太公文化協進會，集資於八德區選址興建北台灣首座「姜太公廟」，歷經10年籌備興建，在2019年完成寺廟登記後，9月1日由其就任首屆主任委員。

據指出，姜太公為66姓的共同始祖，邱姓亦為其一，桃園姜太公廟不僅是邱家的家廟，也是地方的公廟，廟址位在八德擴大都市計畫區及捷運G01站為地方宗教文化的亮點。

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