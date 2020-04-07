魏應充助高關懷青少年　攜手產官社福推動「將才學堂就業班」

▲國內首見攜手公益團體協助高關懷青少年技職訓練的「將才學堂就業班」正式開課。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎疫情威脅下，社福團體公益腳步毫不停歇。國內首見攜手公益團體提供高關懷青少年技職訓練的「將才學堂烘焙技職教育計畫」，今年首度推動「就業班」！頂新和德文教基金會在創辦人魏應充的期勉下，攜手屏東縣城市福音全人關懷協會，並結合屏東縣政府教育處「未就學未就業青少年關懷扶助計畫」，推動「將才學堂就業班」，基於防疫考量，上課現場從量體溫、環境消毒到戴口罩，每個環節都不馬虎。

國內現有不少非營利社福團體提供烘焙訓練給弱勢童或身心障礙者，頂新和德文教基金會2017年起推出的「將才學堂烘焙技職教育計畫」，則是唯一大規模攜手各公益團體協助高關懷青少年培養一技之長的訓練計劃。

頂新和德文教基金會指出，創辦人魏應充當年有感於許多高關懷青少年缺乏翻轉未來的一技之長，向逆轉聯盟等團體請益後，決定由基金會提供整套訓練資源給公益團體、讓這些團體所協助的高關懷孩子能免費接受專業烘焙技職訓練，並輔導他們報考證照。計畫推動兩屆已有 300 多人受惠，其中近200人接受超過10個月、360小時專業技職訓練結業後，有逾百人已成功取得麵包或蛋糕丙級證照。

創辦人魏應充去年觀察到這項計畫為孩子培養專長後，不少孩子出路仍不夠，基金會因此針對有立即就業需求的迷途孩子量身打造課程，並與屏東縣城市福音全人關懷協會及屏東縣政府教育處合作推動「將才學堂就業班」，創下屏東縣府產官合作首例，該班除將提供中輟生、法院安置少年、單親等高關懷孩子專業烘焙訓練，也將進一步就業媒合。

▲就業班上課現場完全遵照政府公告之防疫標準，從進場量測體溫、上課全程配戴口罩到環境消毒，所有環節都不馬虎。

就業班課程為期4個月，昨日正式開訓，課程內容將著重建立烘焙技術基礎、專業知識應用與增進產業概念。疫情壟罩下，上課現場也完全遵照政府公告之防疫標準，從進場量測體溫、上課全程配戴口罩到環境消毒，所有環節都不馬虎。

屏東縣教育處昨在開訓典禮上指出，感謝城市福音協會陪伴孩子、頂新和德文教基金會大力投注技職教育資源，縣府也鼓勵孩子們能勇敢堅持追求夢想。

屏東縣城市福音全人關懷協會張嘉哲理事長表示，不少青少年因家庭背景、學習不順等狀況中輟學業或接受國民教育後未繼續升學，能否具一技之長將是他們改變生活的重要關鍵。頂新和德願意投注資源開設將才學堂就業班，給他們習得技藝的機會，加上屏東縣政府計畫協助，提供高關懷青少年關心輔導、生涯探索、職場體驗、媒合就業，相信能指引這些孩子重新找尋自己的夢想，烘出不一樣的人生。

▲「將才學堂烘焙技職教育計畫」讓高關懷青少年脫離漫無目的的生活，找到繼續前進的方向。

參加過將才學堂第一屆技職探索課程的學員陳同學，本次也參與就業班的培訓。曾中輟過一段時間的陳同學表示，當年參加將才學堂計畫讓他找到目標與夢想，從原本每天漫無目的生活、找到繼續前進的方向；即便當時曾揉麵團揉到手酸、想放棄，但學會烘焙、考取證照，對自己是一種很重要的肯定，最後更願意重新回到學校完成課業。希望透過就業班再精進自己的烘焙技巧，於畢業後順利至職場就業，繼續往夢想邁進。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，首屆就業班的推動盼能立即協助這些青少年順利就職，包含傳授業界經典商品作法、就業趨勢課程、面試模擬等，期望能實際讓孩子學習與拓展對人生的新想法，建構專屬自己的夢想舞台。也希望更多烘焙企業可以一同加入，給這群高關懷孩子翻轉人生的機會。

基金會指出，如同創辦人魏應充過去所說：「這個計畫只是起點，希望將才學堂未來能持續拓展各項協助計畫，成為孩子們最大的支柱，協助更多孩子們用別人拿不走的專業能力來翻轉命運與人生！」