婦聯會面臨解散　內政部今起廢止42政團立案、203政黨備案

▲中華民國婦女聯合會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

內政部依政黨法，要求婦聯會轉型為政黨，26日為最後期限，27日起恐面臨撤銷登記。內政部27日透過新聞稿再次聲明，已開始依政黨法43條之規定，於27日起辦理203個政黨廢止備案及42個政治團體廢止立案相關事宜。

婦聯會主委雷倩26日出面哽咽表示，沒有人可以想到婦聯會會落到這個境地，希望內政部重新考慮，不要在明天對長期公益團體下狠手。她也強調婦聯會沒有要組政黨，婦聯會非國民黨附隨組織，也沒有不當黨產問題。

雷倩表示，今天是4月26日，為去年12月24日內政部給婦聯會公文的大限之日，27日開始內政部可能對婦聯會做撤銷登記、清算的處分，婦聯會不願意組政黨，第一是婦聯會的歷史傳統，70年來是蔣夫人創辦慈惠團體，過去她有很多政治身分，但是婦聯會是他完全做慈惠。

雷倩指出，第二，黨產會抹黑說他們有一部分的政治獻金，但政治獻金在過去十年紀錄，佔捐助的0.5％，且都是依照政治獻金法所為之正常政治獻金，其他的99.5%全部都是在做慈惠文教國際交流活動。第三，婦聯會未來的走向絕對不是推薦候選人參與公職選舉，因此在會員代表大會中反覆討論，應不應該成立政黨的時候，是以61：9的懸殊票數認為不應成立政黨。

雷倩說，絕大多數的代表認為，他們既然是公益團體，只能以公益團體的方式繼續貢獻國家社會，而且如果婦聯會組了政黨，對於現在針對政黨的不當黨產處理條例，會不會因為婦聯會成為政黨，繼續對婦聯會追殺，也沒有任何保障。

不過，內政部表示，政黨及政治團體原係由人民團體法所規範，政黨法自106年12月6日公布施行，依該法第43條規定給予政黨及政治團體2年補正期間，即在108年12月7日前應就其組織、章程等事項進行修正，以符合政黨法之規定。

內政部強調，在此期間，多次以公函、辦理說明會、召開記者會、發布新聞稿及電話、電郵聯繫等多元方式，使各政黨及政治團體知悉政黨法相關規定及應行辦理事項，確實積極輔導政黨及政治團體補正作業。

此外，內政部指出，在2年期限屆滿前，於去年11月11日通函給各政黨及政治團體促其儘速完成改正，後又依12月間召開之政黨審議會決議，給予政黨4個月的補正期限，政治團體部分，亦比照給予4個月緩衝期，「換言之，已給予尚未完成補正之230個政黨及45個政治團體2年4個月的補正期。」

內政部指出，78年動員戡亂時期人民團體法增修「政治團體」章，訂定政治團體相關規範有其時空背景，時至今日之政黨政治發展實況，政治團體已無存續之必要；另外，也依人民團體法成立之政治團體，其性質接近政黨，亦得依法收受政治獻金，應受較高密度之公共監督，且政黨法第43條第2項及第3項規定，給予政治團體2年期限修正章程轉換為政黨，以及未轉換為政黨者有關財產之清算事宜，有其立法脈絡，並未針對特定團體，也不會有差別待遇之情形。

▼婦聯會主委雷倩。（圖／記者楊亞璇攝）

