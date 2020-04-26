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「我可以回家看女兒了」自行到案免罰免收容　印尼失聯移工鬆口氣

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▲移工阿蘇未曾與女兒見面移民官助其返鄉團圓 。（圖／移民署提供）

▲移工阿蘇未曾與女兒見面，我國移民官助其返鄉團圓 。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因新冠肺炎疫情持續蔓延，印尼籍失聯移工「阿蘇」近期找工作時一直碰壁，加上遠在印尼未曾見過面的4歲女兒透過手機說想爸爸，正當「阿蘇」想回印尼卻不知道該怎麼辦時，「阿蘇」透過臉書得知移民署正在實施「擴大自行到案專案」，逾期外來人口投案後能獲得「不收容、不管制、低罰鍰」等優惠措施，鼓起勇氣前往移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊辦理到案手續，並興奮地向移民官說：「謝謝你們，我可以回家看女兒了」。

▲移工阿蘇未曾與女兒見面移民官助其返鄉團圓 。（圖／移民署提供）

▲移民署多語言文宣，鼓勵非法移工投案返鄉。（圖／移民署提供）

35歲的「阿蘇」5年前因老婆懷孕，為想讓家人有更好的生活，決定來臺灣工作，在南部1間飼料工廠工作約3年後，阿蘇希望能輕鬆工作賺大錢，卻誤聽友人建議而成為失聯移工，沒想到實際上工作非常不穩定，還要四處躲藏。

▲移工阿蘇未曾與女兒見面移民官助其返鄉團圓 。（圖／移民署提供）

近日因疫情關係讓工作機會更少，且女兒一直說想看爸爸，「阿蘇」思鄉情深，因此決定到移民署投案，經由我國移民官協助後，思女心切的「阿蘇」終於能夠返回印尼與家人團圓。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，「擴大自行到案專案」將實施至6月30日，在專案期間投案者，除免予收容外，得免除禁止入國或不予許可期間，且處法定最低額度逾期罰鍰新臺幣2,000元，移民署也會協助他們辦妥相關手續，安心回家。如需專案資訊，可撥打自行到案免付費專線「0800-024-881」，或是嘉義縣專勤隊電話05-3625162洽詢，請民眾及新住民協助宣導，鼓勵身邊逾期停(居)留的外籍親友，儘速在6月30日前自行到案。

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