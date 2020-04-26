台灣會考慮「小規模抗體檢驗」？　陳時中：精確度還不夠！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎累計429名確診，目前敦睦艦隊也在積極進行抗體檢驗，也有人抗體陽性確診，由於國外有在進行小規模抗體抽樣，不少人疑問台灣是否也會採用此方式？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直說，現在抗體檢驗沒有標準型態，且精確度還不夠。

新冠肺炎肆虐全球，目前美國紐約和加州都有小範圍抗體抽樣，發現部分民眾沒發病但有抗體，而台灣磐石艦也有類似情況。關於台灣是否也可考慮採用小規模抗體抽樣來揪無症狀？陳時中表示，根據目前實驗室結果來看，都還是有落差，所以很難用這樣的方式來做診斷使用。

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陳時中進一步指出，以現在流行情況來看，大部分抗體檢驗，誤差值都比現在流行情況還高，精確度非常低，再加上相關抗體也各有不同標準，誤差可能更大，所以目前抗體抽樣很難當作一個標準，除非未來流行規模比較大，才會以流行病學探討去考慮。

陳時中強調，無症狀感染者必然會伴隨一些有症狀的，如果一輩子無症狀，那坦白說，也可以忽略，因為對疾病和健康是沒有影響的，現在台灣本土個案很少，所以無症狀並不是很多，加上現在還不夠精確，所以小規模抗體抽樣目前可能無助防疫工作，但指揮中心會隨時根據流行狀況來和專家討論。