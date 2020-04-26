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功能型手機不死！Nokia 220 4G持續擴大市場　29日在陸上市

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▲▼Nokia 220 4G 4月29日於中國上市。（圖／取自微博／諾基亞手機）

▲Nokia 220 4G將於4月29日於中國上市。（圖／取自微博／諾基亞手機）

記者王曉敏／綜合報導

諾基亞（NOKIA）官方微博宣布，去年8月推出的功能型手機Nokia 220 4G將於29日正式於中國大陸上市。

雖然為功能型手機，但該機款支援4G + 2G雙卡雙待功能。規格方面，Nokia 220 4G有著2.4吋1600萬畫素彩色螢幕，內建16MB RAM／24MB ROM；後置30萬畫素相機並配備閃光燈。機身採用聚碳酸酯材質製成，全機重量僅86.5克，相當輕盈好攜帶。至於電量方面，該機款內建了1200mAh的可拆卸電池。

▼官方微博發布上市消息。（圖／取自微博／諾基亞手機）

▲▼Nokia 220 4G 4月29日於中國上市。（圖／取自微博／諾基亞手機）

娛樂方面，Nokia 220 4G預先裝載了包括貪吃蛇等4款經典小遊戲，並內建調頻收音機功能，無須插入耳機即可收聽廣播。此外，用戶也可透過行動網路上網及瀏覽Facebook、Twitter等社群網站。

Nokia 220 4G最早於去年7月24日於俄羅斯推出，並於8月在部分歐洲市場上市，日前該機款已陸續將市場擴展至德國、英國及美國，而最新消息指出，該機款將在29日於中國大陸市場亮相。

Nokia 220 4G在中國大陸售價尚未公開，但此前其於歐洲市場的售價為39歐元（約合新台幣1278元），提供黑色及薄荷綠兩種顏色選項，目前尚無法確定未來是否會在台灣上市。

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