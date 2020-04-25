網紅揭周揚青「成功滅豬法」　24hrs爆粉超越200萬：藉此往上層階級爬

▲羅志祥周揚青9年情玩完。（圖／翻攝自Instagram／showlo／gracechowwwww）

文／鬼才阿水Awater授權刊載

分手後的毀滅，有時只為成就自己。

羅志祥、周揚青、蝴蝶姐姐（簡愷樂），迅速成為這段時間風波最廣受大家討論的名字，而許多新聞媒體為了求流量，不斷地拿過去的影音出來刷一波點閱

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【兩人愛的激烈】

【家中滿是老闆送的名牌】

【私下過從甚密引發女友吃醋】

各式各樣的內容吸引廣發與討論，更有許多人跳出來對於過去曾遇到的渣男渣女表示憤恨，跳出來聲援與砲火不斷，那對於這次的整起事件，對於三人的影響如何？

以周揚青來看，許多人表示她將羅志祥的私事抖出後，必然會受到娛樂圈的封殺，甚至同時間也斷了自己的演藝之路，女人分手後不該如此不理性，但從觀察數據來看，短短24個小時，周揚青的粉絲人數便增加超越200萬，身為公眾人物，這就是最強的後盾。

你有人氣，廠商與節目就會找你合作，有曝光有機會就不用擔心自己沒有身價。

有趣的是，羅志祥也在這一波的糾紛中，瞬間漲粉超過百萬，這些看熱鬧的鄉民們，或許只是想湊個熱鬧，或許只是想過去一起棒打落水狗，但網路人氣大幅度增加卻也是不爭的事實。

▲周揚青、羅志祥分手風波，讓兩人的微博追蹤人數暴增。（圖／翻攝自羅志祥Instagram、周揚青Instagram）

只是羅志祥身為這次的議題主角，許多廠商與合作節目紛紛解約，特別這次的議題鬧得風風雨雨，羅志祥在中國大陸的發展幾乎可說是全面潰敗，也逼得原本第一時間不願正面回應與承認的他，在面臨龐大的政治與經濟壓力下，必須跳出來坦承這一切並且道歉，以盼能夠止血。

道歉有用嗎？絕對有，面對問題是處理問題的第一步，未來的他還有很長的路要走，接下來回來面對台灣市場，或是轉往經營副業或網路媒體，都是相當有可能的事情。

至於蝴蝶姐姐，可說是這波影響最大的第三人了，爆料的消息與過去的人設相差太大，加上兒童台姊姊的形象，曾擄獲許多支持者的心，事發的現在也只能不斷的神隱，以期盼事件熱度過去。

這次的事情所有人都將事情放在羅志祥的不正當關係，在感情上的不專一，利用自身的影響力來滿足個人慾望等等，但同時間我也在思考，周揚青如此成功的一步棋，甚至可以說是中國常見的一種鬥爭手法，又有多少人能夠全身而退。

先鬥臭在鬥垮

在一開始掌握所有的媒體風向，讓羅志祥身敗名裂，失去所有翻身的機會，而自身也藉此往上層階級爬，最終改變這一切。

雖然做法我不是很認同，但羅志祥的行為的確沒多少人可以接受，這也是他自找的。