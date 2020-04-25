　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網紅揭周揚青「成功滅豬法」　24hrs爆粉超越200萬：藉此往上層階級爬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼羅志祥周揚青9年情玩完 。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww／showlo） 

▲羅志祥周揚青9年情玩完。（圖／翻攝自Instagram／showlo／gracechowwwww）

文／鬼才阿水Awater授權刊載

分手後的毀滅，有時只為成就自己。

羅志祥、周揚青、蝴蝶姐姐（簡愷樂），迅速成為這段時間風波最廣受大家討論的名字，而許多新聞媒體為了求流量，不斷地拿過去的影音出來刷一波點閱

請繼續往下閱讀...

【兩人愛的激烈】
【家中滿是老闆送的名牌】
【私下過從甚密引發女友吃醋】

各式各樣的內容吸引廣發與討論，更有許多人跳出來對於過去曾遇到的渣男渣女表示憤恨，跳出來聲援與砲火不斷，那對於這次的整起事件，對於三人的影響如何？

以周揚青來看，許多人表示她將羅志祥的私事抖出後，必然會受到娛樂圈的封殺，甚至同時間也斷了自己的演藝之路，女人分手後不該如此不理性，但從觀察數據來看，短短24個小時，周揚青的粉絲人數便增加超越200萬，身為公眾人物，這就是最強的後盾。

你有人氣，廠商與節目就會找你合作，有曝光有機會就不用擔心自己沒有身價。

有趣的是，羅志祥也在這一波的糾紛中，瞬間漲粉超過百萬，這些看熱鬧的鄉民們，或許只是想湊個熱鬧，或許只是想過去一起棒打落水狗，但網路人氣大幅度增加卻也是不爭的事實。

▲廣告小妹分析羅志祥發文：9年來分分合合是重點句。（圖／翻攝自羅志祥Instagram、周揚青Instagram）

▲周揚青、羅志祥分手風波，讓兩人的微博追蹤人數暴增。（圖／翻攝自羅志祥Instagram、周揚青Instagram）

只是羅志祥身為這次的議題主角，許多廠商與合作節目紛紛解約，特別這次的議題鬧得風風雨雨，羅志祥在中國大陸的發展幾乎可說是全面潰敗，也逼得原本第一時間不願正面回應與承認的他，在面臨龐大的政治與經濟壓力下，必須跳出來坦承這一切並且道歉，以盼能夠止血。

道歉有用嗎？絕對有，面對問題是處理問題的第一步，未來的他還有很長的路要走，接下來回來面對台灣市場，或是轉往經營副業或網路媒體，都是相當有可能的事情。

至於蝴蝶姐姐，可說是這波影響最大的第三人了，爆料的消息與過去的人設相差太大，加上兒童台姊姊的形象，曾擄獲許多支持者的心，事發的現在也只能不斷的神隱，以期盼事件熱度過去。

這次的事情所有人都將事情放在羅志祥的不正當關係，在感情上的不專一，利用自身的影響力來滿足個人慾望等等，但同時間我也在思考，周揚青如此成功的一步棋，甚至可以說是中國常見的一種鬥爭手法，又有多少人能夠全身而退。

先鬥臭在鬥垮

在一開始掌握所有的媒體風向，讓羅志祥身敗名裂，失去所有翻身的機會，而自身也藉此往上層階級爬，最終改變這一切。

雖然做法我不是很認同，但羅志祥的行為的確沒多少人可以接受，這也是他自找的。

ET快訊
愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」　當面逼問：何時下聘？
iPhone用戶小心！　收到這段「神祕字元」iOS系統會死機
台灣列滅絕物種　消失123年…在基隆暖暖找到了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林榮基銅鑼灣書店開幕　警力戒護！蔡英文送花：願公平公義如江河滔滔

【防疫第一線】臉破皮上工憂遇染疫者　台大護理師分享北一女「最暖瞬間」

不愧是錶王！羅志祥「一支錶抵一棟房」　稀有行頭曝光...這款有錢未必能買到

低收入遇疫情衝擊、家暴增加！「芥助網防疫專區」預計幫4500戶弱勢家庭

頂呱呱推優惠券！他求必點：吃什麼才內行　老饕曝本體「是它」…50%人激推

2020新北紀錄片獎12部優選影片出爐　侯友宜：讓好作品被國際看見

高雄確診個案曾到台南新營麥當勞用餐　衛生局疫調全面消毒

鳥卦師「卜出艮卦」都是山！曝羅志祥運氣慘炸　她指點下一步：不能再前進

【防疫第一線】陰陰陽出不了院！確診患哀怨「今天我生日」　醫護暖送蛋糕

桃園遊玩先留意APP　桃園16處觀光景點人車流管制再進化

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

林榮基銅鑼灣書店開幕　警力戒護！蔡英文送花：願公平公義如江河滔滔

【防疫第一線】臉破皮上工憂遇染疫者　台大護理師分享北一女「最暖瞬間」

不愧是錶王！羅志祥「一支錶抵一棟房」　稀有行頭曝光...這款有錢未必能買到

低收入遇疫情衝擊、家暴增加！「芥助網防疫專區」預計幫4500戶弱勢家庭

頂呱呱推優惠券！他求必點：吃什麼才內行　老饕曝本體「是它」…50%人激推

2020新北紀錄片獎12部優選影片出爐　侯友宜：讓好作品被國際看見

高雄確診個案曾到台南新營麥當勞用餐　衛生局疫調全面消毒

鳥卦師「卜出艮卦」都是山！曝羅志祥運氣慘炸　她指點下一步：不能再前進

【防疫第一線】陰陰陽出不了院！確診患哀怨「今天我生日」　醫護暖送蛋糕

桃園遊玩先留意APP　桃園16處觀光景點人車流管制再進化

要菜不要魔戒！網友收到伊利亞伍德私訊求賣《動物森友會》大頭菜

林榮基銅鑼灣書店開幕　警力戒護！蔡英文送花：願公平公義如江河滔滔

細胞簡訊疑慮高　林佳龍：五一連假風景區控管靠「1968」APP

世足資格賽可能9月後才重啟　中國足協已在物色主場場地

LIFE・經典／最時尚防疫用品　透明「泡泡盾」保護在公眾場所的人們

Lexus「最終特仕版」GS Black Line限量200台　8月將走入歷史！

【防疫第一線】臉破皮上工憂遇染疫者　台大護理師分享北一女「最暖瞬間」

沒有wifi只有蟲鳴鳥叫！台中2間山林系療癒小屋　時光就該在山林裡虛度

野菜、肉盤無限續！台中平價涮涮鍋吃到飽　還能爽吃咖哩飯

51連假防群聚　北市出動即時影像供查詢景點實況

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

羅志祥30秒片瘋傳！男大生實測超衝擊

台鐵車長二採　住院中

台灣能否過關？陳時中曝關鍵時間點

台鐵車長發燒！4/20執勤路線曝

全聯出招「結帳加速~」婆媽卻崩潰

彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

滅絕123年「澤珍珠菜」在基隆

好天氣只有今天！周日「雨水彈炸北台灣」

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

台灣重症10例用呼吸器　指揮中心公布數據

德衛生部長感謝台灣　致陳時中親簽信

羅「也沒犯法」是錯在哪？　網一針見血：爽要低調的爽

林榮基髮上紅漆仍在⋯睡書店「無家可歸」

更多熱門

相關新聞

愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」！網翻9年前片段露餡

愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」！網翻9年前片段露餡

羅志祥被周揚青踢爆和旗下藝人有不正常關係，外界矛頭全都指向愷樂，更挖出兩人過去曖昧互動。如今有網友翻出，愷樂爸爸2011年就在節目上脫口指著羅志祥問：「什麼時候下聘？」更爆料男方多次來家裡，更引發旁人質疑他們關係匪淺。

周揚青「屠豬」　霸氣喊：形象好不好是我的事

周揚青「屠豬」　霸氣喊：形象好不好是我的事

羅「也沒犯法」是錯在哪？　網一針見血：爽要低調的爽

羅「也沒犯法」是錯在哪？　網一針見血：爽要低調的爽

周揚青想不通：哪來時間約砲？羅志祥認「時間管理有秘密」

周揚青想不通：哪來時間約砲？羅志祥認「時間管理有秘密」

羅志祥健康檢查結果出爐超精彩

羅志祥健康檢查結果出爐超精彩

關鍵字：

羅志祥周揚青

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥Party Boys名單被扒！

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

快訊／周揚青直接點名愷樂！

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

周揚青發文砲轟羅志祥！Hebe說話了

羅志祥健康檢查結果出爐超精彩

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面