墾丁玩風浪板「人板脫離」　友人誤認他體力不支呼叫海巡救援

▲海巡署第六岸巡隊人員前往核三廠出水口附近海域，救援風浪板客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

徐姓男子24日下午，和友人到屏東縣恆春核三廠進水口附近海域玩風浪板，為搶救脫離的風浪板，在海上飄浮，岸上友人以為他體力不支，求助海巡署，海巡署人員獲報出動救生艇前往救援，發現他因穿著浮水式救生衣自行慢慢游回岸際，並協助將其風帆拖上岸，結束一場虛驚，報案人獲悉他已安全上岸後，對於海巡人員緊急救援作為表達感謝。

24日下午2時許，海巡署第八巡防區指揮部接獲蔡姓民眾報案，指位於核三廠進水口海域有1名風浪板客在海中載浮載沉，疑似體力不支遭海流持續帶往外海，請海巡人員趕緊救援!

第八巡防區指揮部獲報後立即啟動救援機制，派遣第十四海巡隊、第六岸巡隊後壁湖安檢所、潭仔灣安檢所及線上巡邏人員共2艇3車8員前往現場救援，最後在進水口南岸尋獲該名民眾並協助將其風帆拖上岸。

據了解，徐姓風浪板客因其風浪板在海上脫離，為帶回浪板因此在海上漂流一陣子，讓報案人誤認發生海難事件，幸風浪板客穿著浮水式救生衣得以慢慢游回岸邊。

第八巡防區指揮部表示，夏季將至，恆春半島是水域遊戲活動勝地，呼籲民眾戲水或參加水上活動務必注意自身安全，如發現溺水或體力不支等任何狀況，可立即撥打「118」海巡服務電話，海巡署將立即提供協助，第一時間投入能量執行救援。

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