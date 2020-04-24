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盜翻航海王、火影等漫畫10多年　「鼠繪漢化組」負責人被判刑了！

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《航海王》單行本漫畫1～60集線上免費開放觀看（圖／翻攝自twitter／ONE PIECEスタッフ【公式】）

▲因應春假及疫情，《航海王》漫畫3月開放部分免費線上看。（圖／翻攝自twitter／ONE PIECEスタッフ【公式】）

記者蔡紹堅／綜合報導

在兩岸三地都有很高知名度的漫畫翻譯組「鼠繪漢化組」的負責人王姓男子去年10月因未經授權轉載《航海王》等漫畫在河北被逮補。上海法院24日公布判決，王男因侵犯著作權罪，被判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣8萬元（約34萬元新台幣）。

「鼠繪漢化組」是大陸的漫畫翻譯組，從2008年底開始「自行翻譯」包含《航海王》《火影忍者》《獵人》等眾多熱門日本漫畫，雖然是未獲授權的盜版資源，但由於發表的時間每周都早於正版漫畫，翻譯品質又高，受到許多網友的歡迎，很大一部份在網路上轉傳的漫畫都是出自「鼠繪漢化組」。

▼「鼠繪漢化組」創辦人「杯子」宣布停止更新。（圖／翻攝微博）

▲▼盜翻航海王、火影等漫畫10多年　「鼠繪漢化組」負責人被判刑了！。（圖／翻攝微博）

「鼠繪漢化組」每周都會將翻譯好的日本漫畫上傳到「鼠繪漫畫網」以及自己創立的微信帳號，並透過加入廣告聯盟、開通廣告服務等方式來賺取廣告收益，而在多部漫畫作品中，又以集英社旗下的《航海王》點閱量最高。

「鼠繪漢化組」進行相關盜版行為多年，於去年10月被人檢舉，大陸警方於是展開調查，在10月30日於河北廊坊一個小區將「鼠繪漢化組」負責人王姓男子抓獲。

警方指出，王男透過網站、公眾號同時轉載的侵權航海王漫畫，每一話都有超過10萬的點閱量，據《航海王》漫畫作品的權利人公司估算，王男的侵權行為給該公司造成損失達上千萬元人民幣。

▼「鼠繪漢化組」翻譯時多用繁體字，因此有許多台灣、香港、澳門的讀者。（圖／翻攝微博）

▲▼盜翻航海王、火影等漫畫10多年　「鼠繪漢化組」負責人被判刑了！。（圖／翻攝微博）

經過半年多的訴訟，上海徐匯區人民法院於24日判決，王男因犯侵犯著作權罪，被判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣八萬元。」

此外，王男被抓後，「鼠繪漢化組」也很快宣布「停止更新」，引起許多網友的關注，有長期支持「鼠繪」的網友表示，「從學生時代就看『鼠繪』翻譯的海賊王（航海王），一直看到出社會，已經習慣『鼠繪』的高品質翻譯，官方翻譯的水準那麼低，停更的話，未來應該不會再看海賊王了。」

不過，也有支持正版漫畫的網友指出，「『鼠繪』這種盜版行為本身就是違法的，且對創作者、出版社、漫畫產業造成很大傷害，等於是讓漫畫家們「做白工」，跟偷竊沒兩樣，早就應該被抓，支持盜版漢化（翻譯）的人價值觀有很大的問題。」

▼「鼠繪漢化組」解釋使用繁體字原因。（圖／翻攝微博）

▲▼盜翻航海王、火影等漫畫10多年　「鼠繪漢化組」負責人被判刑了！。（圖／翻攝微博）

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