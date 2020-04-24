「藥吃完了！」蘆洲狂女捷運猛揮菜刀　乘客嚇壞急倒退憂鄭捷重演

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名女子因精神不穩，控制的藥物又吃完了，23日晚間9時許先是在廟口持菜刀嗆聲里長楊總仁，隨後又進到三民高中捷運站內，里長見狀隨即報案，該女進到捷運站閘門後，再度拿出菜刀揮舞狂吼，讓民眾狂奔上電扶梯躲避，好險員警及時趕到喝令「刀子放下」，將她制伏後帶回偵辦。

▲女子精神不穩被送往醫院評估治療，步出派出所時雙手合十。（圖／記者陳豐德攝）



據查證，這名31歲的女子精神原本就有狀況，長期有在服藥控制，但她已多日未服藥，當日晚間她隨身攜帶一把菜刀，走路要去三民高中捷運站。里長楊總仁表示，女子在經過蘆洲區復興路「文德公廟」時，朝自己不停訐譙、講粗話，並拿出菜刀揮舞，當下先閃避並保持距離，為了大眾安全，隨即打給轄區派出所報案，並緊跟著女子進到三民高中捷運站內。

監視器畫面中，當時女子進入閘門再度情緒不穩，朝路過乘客咆哮，一旁民眾上前出聲制止，反激怒該女再度拿出菜刀，民眾嚇得後急忙倒退，擔心「鄭捷事件」重演衝上電扶梯保命；保全見狀隨即上前與該女對峙，等到該女步出閘門時，員警剛好趕到喝斥「刀子放下」，好險該女也相當配合，未有進一步動作，全程並無人員傷亡。

▼員警喝斥後，搭乘電扶梯要離去的女子配合將菜刀放下。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方除了先將情緒不穩的女子控制住外，也將刀械查扣，避免產生危險；女子家人接獲通知到達派出所，也不知道為何女子會攜帶持刀械於包包內搭乘捷運，警方隨後將女子送醫治療，待女子情緒平穩後，依恐嚇公眾罪嫌移送新北地檢偵辦。

警方呼籲，如發現身旁有人攜帶利刃或武器，請保持冷靜立即離開現場，並撥打報案專線，清楚描述可疑人士特徵，警方將第一時間趕到處理，避免後續危險事端發生。

▼蘆洲狂女捷運內揮舞菜刀，里長楊總仁見狀及時報案。（圖／記者陳豐德攝）



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