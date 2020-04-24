Dior Ultra Matte換上絕美霧彩！一體成型、極致「純色」設計　

還記得Dior Ultra Matte 極致霧彩系列嗎？源於 2019 年的 Ultra Black 包款，其以冷冽純粹的黑色霧面皮革處理一體成形的極限美感。本季再推出8色極致的純色包款。

▲Saddle Ultra Matte 芥末黃小牛皮馬鞍包 NT$115,000

Dior 女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri 展延Dior Ultra Matte 極致霧彩系列「純色」設計的迷戀，於全新 Ultra Matte 霧彩系列增添多種鮮豔色彩，完整如一的原生純色，實踐現代主義建築之父密斯凡德羅Ludwig Mies van der Rohe所倡名言 - Less is more。

▲Lady Dior Ultra Matte 黑色籐格紋小牛皮鍊帶長夾 NT$58,000、Saddle Ultra Matte 黑色小牛皮馬鞍腰包 NT$41,000、Saddle Ultra Matte 黑色小牛皮馬鞍鍊帶手拿包 NT$23,500

Ultra Matte 系列最大特色為將連結包身的金屬元件、鍊帶以三層上色達成與皮革紋理一致的美學效果，全霧面表層處理抹去多餘光澤反射，一體成型的完美調性強調如藝術品般的細膩質感。多樣化色彩雀躍於調色盤上，展現如光譜盤的繽紛雅致。

▲Saddle Ultra Matte 特里亞農灰小牛皮馬鞍包 NT$115,000、Lady Dior Ultra Matte 特里亞農灰籐格紋小牛皮中型提包 NT$150,000、30 Montaigne Ultra Matte 特里亞農灰粒紋小牛皮翻蓋包 NT$120,000

全新ULTRA MATTE COLORAMA極致霧彩配件系列除了原有的極致黑之外，增添與品牌有強烈連結的特里亞農灰Gris Trianon、海軍藍、拿鐵白、翡翠綠、芥末黃，蜜桃粉與櫻桃紅。從最細微的縫線、孔眼，到皮革處理皆無懈可擊，以前衛藝術般的工藝手法打造包款當代樣貌，締造個性與優雅兼具的夢幻逸品。

▲Lady Dior Ultra Matte 翡翠綠籐格紋小牛皮鍊帶包 NT$150,000

斑斕色調蔓生於經典 Lady Dior、Saddle 馬鞍包與 30 Montaigne 翻蓋包等代表性包款，以及一系列精巧的小皮件。

▲DIOR ULTRA MATTE COLORAMA 極致霧彩配件系列 - Saddle 胭脂粉馬鞍包

▲30 Montaigne Ultra Matte 粉膚色粒紋小牛皮翻蓋包 NT$120,000

▲Lady Dior Ultra Matte 海軍藍小牛皮籐格紋中型提包 NT$150,000、30 Montaigne Ultra Matte 海軍藍粒紋小牛皮翻蓋包 NT$120,000

▲DIOR ULTRA MATTE COLORAMA 極致霧彩配件系列 - Saddle 櫻桃紅小皮件

圖片來源：Dior

※TRAVIS HUNG

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