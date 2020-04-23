黃衣大媽等餐爆氣！脫口罩大吐2次口水...飆罵店員：等你全家死光

▲肯德基在全球123個國家有超過2萬間的分店。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

新加坡一名黃衣大媽22日前往實龍崗Nex商場內的肯德基點餐時，疑似抱怨等餐的時間過久，竟開始對櫃台的服務人員破口大罵，甚至狂吐了2次口水，整段過程被一旁的顧客拍攝下來並上傳，影片開始在網路上瘋傳，造成熱議。

畫面中黃衣大媽站在櫃台前對著店員大罵「沒人會怕的，別讓人這樣等，等你去死，等你全家死光」，隨後更拉下口罩二度對店員吐口水，場面一片混亂。

根據馬來西亞《東方日報》報導，事後該店針對整起事件通報警方處理，並馬上對店內空間進行全面性的消毒作業。有網友批評，「她的行為真噁心」、「如果黃衣女不能等待，應該在家煮飯就好」。

此外，新加坡的一間漢堡王速食店也在近日發生口角意外，一名外外送員指責該店的點餐機故障後，卻還是繼續接收訂單，導致他的工作和收入受到影響，一氣之下拿起手機對著店員拍攝，並不斷以言語挑釁，聲稱要讓店員爆紅。

店員試圖移開手機不讓外送員拍攝，甚至一度拉下口罩表示不怕影片上傳，幸好一旁的其他店員與顧客及時將兩人分開，才沒有進一步爆發衝突。事後漢堡王發言人表示，店員因為脫下口罩的行為，違反新加坡新冠肺炎的相關法令規定，被裁罰900令吉（約新台幣6210元）。