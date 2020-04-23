「不配合疫調！」韓國瑜要罰24名官兵　陳時中：他們沒義務配合

▲敦睦艦隊磐石艦。（資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

磐石艦群聚增至29人，高雄市政府衛生局表示，截至今（23）日上午為止，仍有24名官兵拒絕疫調，市長韓國瑜說，要是下午5點前仍不配合疫調將開罰。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，官兵若非疑似個案或病例，都沒有義務接受調查，開罰無法源依據。而通報採檢是經過醫師評估後通報，並非任何人可以自主定義。

陳時中表示，磐石艦爆出群聚感染後，各縣市政府也進行相關疫調，但也產生了一些爭議。他澄清，根據傳染病防治法，只有確診患者，地方衛生機關接到通知時，才應迅速檢驗，並報告中央主管機關，但疑似個案基本則適用傳染病通報與擴大篩檢通報，需有相關症狀或接觸史，經醫師評估後，才會進到通報網路。

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陳時中提到，當疑似個案進入通報網路後，就會展開一連串疫調，但疫調並非任何人都能定義，而是經過醫師評估，放在通報網路上，由法傳通報網路進行擴大篩檢，為了讓地方政府有依據，2月9日也發布公文。

陳時中表示，2月9日發出的公文，將疫調對象修正為嚴重特殊傳染病肺炎即可能確診病例，需在24小時完成疫調作業，韓市長提到要開罰的24名官兵，除非是確定病例，或者是極有可能病例，否則不適用《傳染病防治法》第43條或67條，換言之，該項該罰無法源依據。

最後，陳時中說，昨天已與高雄市通過電話，表示如果地方想更瞭解狀況，可以幫忙與檢疫所做協調，只要身份確定，也不反對進行調查，但要分清楚。