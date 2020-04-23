慈濟大學1學生「肺結核」引恐慌　莊人祥：校園已有一套SOP

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

花蓮慈濟大學有一名學生確診肺結核，由於肺結核也是肺部症狀，近期也傳出新冠肺炎會有「肝損傷」。對此，指揮中心專家小組召集人張上淳指出，根據經驗來看，的確有些患者肝指數會有些上升，但很快就恢復，之後也沒有造成肝損傷問題。而針對校園肺結核患者，發言人莊人祥表示，校園已有一套SOP，接觸者都會去做調查。

花蓮慈濟大學也在消息傳出後，發佈聲明證實，近期有位同學因確診肺結核，該個案目前已就醫治療中，學校目前依傳染病防治法配合衛生主管機關辦理後續相關事宜。

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而在新冠肺炎疫情間，任何肺部症狀都可能引期感染疑慮，張上淳說，所有個案的肝指數大部分都還維持正常，少部分的確會有輕微肝指數上升，但根據親自詢問的個案裡面，幾乎很快就會恢復，並沒有造成真正肝損傷問題。

另外，莊人祥也提到，肺結核在台灣一年大概是8、9千例，校園肺結核也都已經有一套SOP，如果有監測到一個確診個案，相關接觸者都要做預防，也必須調查看看是否有可能隱藏性的肺結核。

而在肺結核症狀上，張上淳提醒，都是屬於「久咳」，現在也有快速篩檢方式，也包含X光和痰液檢驗，因此若有久咳不癒，就醫時要特別告知醫生，也要明白告知是否以前可能接觸過結核病患者。