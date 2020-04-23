68歲老婦誕下龍鳳胎！歷經3次人工受孕　結婚46年終於當媽

▲在醫師密切監測下，68歲婦人順利以剖腹方式產下一對龍鳳胎。（圖／翻攝自YouTube）

實習記者崔子柔／綜合報導

拜醫療科技之賜，有時也能傳出老蚌生珠的喜訊！奈及利亞一名68歲的婦人，在歷經3次人工受孕後，終於成功懷上孩子，由於是超高齡產婦，又是第一次受孕，因此還請了專門醫療小組監測，近日她順利產下一對龍鳳胎。

根據CNN報導，68歲的瑪格麗特（Margaret Adenuga）與77歲的丈夫阿登奴（Noah Adenuga）於1974年結婚，但結婚46年來卻一直沒有孩子，這之間他們努力想自然受孕，但一直無法成功「做人」，眼看年紀已經不小，於是選擇嘗試人工受孕，先前失敗2次但仍沒有擊退他們想擁有孩子的心，終於在第3次成功受孕。

瑪格麗特經歷37週的孕期，14日在拉各斯大學教學醫院（LUTH）透過剖腹生產，順利產下一男一女的雙胞胎。負責手術的醫生歐庫諾歐（Adeyemi Okunowo）表示，目前母子都平安，正在術後休養。他並表示，68歲的瑪格麗特雖然是首度受孕、產子，但因年紀較大手術風險很高，所以有專門醫療小組密切監測，幸好一切順利。

去年印度南部安得拉邦也有一名73歲的婦人透過體外人工授精（IVF）受孕，產下一對女雙胞胎。

▼瑪格麗特透過人工受孕產下龍鳳胎。（影／翻攝自youtube）